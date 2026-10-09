Más de 50 Moto Mandaditos se movilizan tras asalto a un compañero en la colonia 23 de Julio

Tres sujetos presuntamente armados despojaron a un repartidor de su motocicleta, un pedido de comida y sus pertenencias; compañeros del afectado se organizaron para buscarlos por la zona.

Una fuerte movilización de motociclistas dedicados al servicio de entrega a domicilio se registró durante la noche de este viernes en la colonia 23 de Julio, luego de que uno de sus compañeros presuntamente fuera víctima de un asalto a manos de tres sujetos que lo habrían amagado con armas para despojarlo de su motocicleta, un pedido de comida y sus pertenencias.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Pinos, en su cruce con Cedros, hasta donde el repartidor acudió para entregar un pedido de alimentos que previamente le habían solicitado. De acuerdo con la información recabada, el motociclista permaneció en el sitio a la espera del supuesto cliente, sin imaginar que sería víctima de un atraco.

Presuntamente, en ese momento aparecieron tres masculinos que lo habrían amenazado con armas para obligarlo a entregar su unidad, el pedido de comida y los objetos personales que llevaba consigo.

Una vez obtenido el botín, los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando al trabajador sin su herramienta de trabajo.

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Tras conocer lo sucedido, más de 50 motociclistas del grupo Moto Mandaditos se concentraron en la calle Pinos, donde abarrotaron la vialidad y comenzaron a recorrer los alrededores con la intención de localizar a los responsables y recuperar la unidad robada.

La movilización llamó la atención de vecinos de la colonia, mientras que elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar la versión del afectado.

Los uniformados exhortaron al repartidor a acudir ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal correspondiente, a fin de que se inicien las investigaciones y se proceda al deslinde de responsabilidades.

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Después de varios minutos de búsqueda, los motociclistas no lograron ubicar a los presuntos asaltantes ni localizar la motocicleta, por lo que los elementos policiacos se retiraron del lugar. Posteriormente, los repartidores comenzaron a dispersarse de manera gradual.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de la unidad, por lo que se espera que la denuncia permita avanzar en las investigaciones para identificar a los responsables de este hecho.

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