Duelo crucial de las Iguanas ante Mineros para meterse de lleno a la pelea por el boleto de Liguilla

Las Iguanas sortearán su octava visita al Estadio 'Carlos Vega Villalba', séptima en fase regular, con el reto de sumar su segunda victoria en este escenario y perfilarse a la fase final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX, cuando se enfrenten al conjunto Mineros FC este sábado desde las 20:00 horas de Quintana Roo, duelo que será crucial en las aspiraciones del club para pasar a la Liguilla.

Vital duelo que, sin duda, representa un nuevo desafío para las Iguanas, que llegan con la confianza renovada después de imponerse (1-0) a Tapatío en el Estadio 'Andrés Quintana Roo', en la pelea por la clasificación a la Liguilla.

Ante ello, Cancún FC y Mineros llegan a este compromiso con 17 puntos, a raíz de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas para cada escuadra. En la diferencia de goles también están en igualdad de circunstancias (+4), solo que los zacatecanos tienen 23 goles anotados y 19 recibidos.

Por su parte, los caribeños marcaron 19 tantos a cambio de 15 en contra. Zacatecas ocupa la sexta posición y los cancunenses, la séptima. En su más reciente encuentro, el 14 de febrero de este año en el 'Andrés Quintana Roo', Cancún FC goleó (4-1) a Mineros, resultado que buscará tomar como referencia para este nuevo capítulo.

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El cuadro zacatecano acumula cuatro triunfos, un empate y una derrota como anfitrión. El antecedente más reciente en el 'Carlos Vega Villalba' culminó con empate sin goles, el viernes 5 de septiembre, en la sexta fecha del Apertura 2025.

Antes de esa división de honores, Mineros ganó sus dos juegos como local ante Cancún: 1-0 en la Semifinal de ida del Apertura 2023 y 4-0 en el Apertura 2022.

Finalmente, en las últimas cinco citas de las siete en territorio zacatecano presentan un balance de dos triunfos para Mineros, dos empates y una victoria para Cancún FC (0-2, el 20 de febrero, en la séptima jornada del Clausura 2024).