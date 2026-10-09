Huracán Simón se intensifica y alcanza la categoría 3 en el océano Pacífico: Trayectoria en vivo

El huracán Simón volvió a tomar fuerza y alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir Simpson, así lo ha confirmado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

En este momento, el fenómeno climático tiene rachas de vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por horas y se encuentra a 245 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Noticia Destacada El Centro Nacional de Huracanes pronostica que el huracán Simón puede llegar a categoría 4

¿Cuál es el pronóstico para el huracán Simón?

Los pronósticos señalan que el huracán Simón va a seguir ganando fuerza, por lo que se espera que en las próximas horas pueda alcanzar la categoría 4, esto cuando ya se encuentre cerca de las costas de Jalisco.

Noticia Destacada Sigue EN VIVO la trayectoria del huracán Simon en tiempo real: se esperan fuertes lluvias en estos estados

Autoridades fijan zona de vigilancia por huracán Simón

El Servicio Meteorológico Nacional, junto con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, han determinado una zona de vigilancia por el paso de huracán Simón, el cual comprende desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit.

⚠️ Actualización de la posición, trayectoria y #Vientos que genera el #Huracán #Simon, de categoría 3, en el océano #Pacífico ⬇️ https://t.co/5HOtx25vxf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026

Al mismo tiempo, se tiene una zona de vigilancia que va desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, esto por los efectos que ha provocado el huracán Simón.

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