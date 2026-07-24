FGR atrae asesinato del periodista Alejandro Leyva; Gobierno federal promete que no habrá impunidad

El Gobierno de México aseguró que no habrá impunidad en el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que sostendrá una reunión con la familia del comunicador y con integrantes del gremio periodístico que solicitaron diálogo con las autoridades federales.

La funcionaria explicó que el encuentro se realizará por instrucción directa de la presidenta, como parte del seguimiento al caso y del compromiso de esclarecer el crimen.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República atrajo por completo la investigación y que el caso será revisado en las reuniones del Gabinete de Seguridad federal.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el asesinato de Alejandro Leyva?

Rosa Icela Rodríguez afirmó que la instrucción presidencial consiste en evitar que el homicidio quede sin castigo.

La secretaria señaló que además de escuchar a la familia, se atenderán las solicitudes planteadas por periodistas de Oaxaca, quienes han exigido una investigación que contemple el trabajo informativo de Leyva Aguilar como una de las posibles líneas.

Noticia Destacada Asesinan al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca; fue atacado en un puesto de comida

García Harfuch indicó que las diligencias federales se encuentran en una etapa inicial. La investigación estará a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, con la participación del área encargada de los delitos contra la libertad de expresión.

FGR asume investigación del crimen en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca había iniciado las primeras diligencias, entre ellas el procesamiento del lugar, la recolección de indicios balísticos y el análisis de cámaras de videovigilancia.

Posteriormente solicitó la colaboración de la FGR. La institución federal asumió el expediente para esclarecer los hechos, identificar a los responsables materiales y determinar si existieron autores intelectuales.

Leyva Aguilar fue atacado a balazos mientras se encontraba en un puesto de comida dentro del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla.

El periodista fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y publicaba la columna digital “El Zumbido del Moscardón”, desde la cual abordaba asuntos políticos, de seguridad y administración pública.

Organizaciones alertaron sobre amenazas previas

Reporteros Sin Fronteras informó que el comunicador había denunciado amenazas de muerte aproximadamente un año antes del asesinato. La organización solicitó explicar qué medidas adoptaron las autoridades que conocían su situación de riesgo.

Amnistía Internacional consideró preocupante que instancias estatales y federales tuvieran conocimiento previo de las amenazas sin que se evitara el crimen. También pidió una investigación pronta, independiente y exhaustiva que analice su actividad periodística, las intimidaciones y posibles campañas de estigmatización.

Amnistía Internacional condena el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y exige una investigación pronta, exhaustiva e independiente que considere su labor periodística, las amenazas previas y las campañas de desprestigio en su contra.



La violencia contra la… https://t.co/yyy9cESylp — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 23, 2026

Suman siete periodistas asesinados en 2026

Reporteros Sin Fronteras identificó el homicidio de Leyva Aguilar como el séptimo asesinato de un periodista registrado en México durante 2026 y el segundo ocurrido en menos de una semana.

El Gobierno federal señaló que mantendrá coordinación con las autoridades de Oaxaca y dará acompañamiento a la familia. La FGR deberá determinar el móvil del ataque y establecer si estuvo relacionado con el ejercicio periodístico de la víctima.

IO