México y Japón buscan fortalecer su relación económica; SRE anuncia nueva Cámara de Comercio

México y Japón acordaron fortalecer sus relaciones políticas, comerciales y científicas, así como ampliar las oportunidades de inversión entre ambas naciones, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de la visita de trabajo que realizó el canciller Roberto Velasco Álvarez a Tokio.

Durante su estancia, el funcionario mexicano sostuvo reuniones con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, con quien revisó los preparativos para el Diálogo Económico de Alto Nivel previsto para 2027.

Entre los temas abordados también destacaron la creación de una comisión de expertos para formular recomendaciones que fortalezcan la relación bilateral, la cooperación científica para atender el problema del sargazo y la protección de ciudadanos mexicanos y japoneses en terceros países.

La agenda diplomática incluyó encuentros con funcionarios del gobierno japonés y representantes del sector empresarial, con el propósito de identificar nuevas oportunidades de colaboración económica.

México y Japón preparan una Cámara de Comercio bilateral

Uno de los principales resultados de la visita fue la participación de Roberto Velasco en la ceremonia de lanzamiento de la Cámara de Comercio de México en Japón, acompañado por Kei Takagi, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria.

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Este organismo será presidido por el mexicano Aarón Vera y tendrá como objetivo establecer un espacio permanente de vinculación entre empresas mexicanas interesadas en ingresar al mercado japonés, compañías japonesas con proyectos en México e instituciones que promueven el intercambio comercial y las inversiones.

La SRE destacó que este mecanismo permitirá fortalecer los contactos empresariales y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos entre ambos países.

Plan México busca atraer inversiones japonesas

Como parte de su agenda, el canciller también sostuvo reuniones con directivos de compañías japonesas que tienen presencia en territorio nacional.

Durante los encuentros se analizaron los desafíos del comercio internacional y las posibilidades de ampliar las inversiones en sectores estratégicos como el automotriz, energético y electrónico.

Velasco presentó las oportunidades que ofrece el Plan México para el desarrollo de proyectos empresariales y destacó la ubicación geográfica del país como una ventaja para las compañías interesadas en ampliar sus operaciones.

Además, se reunió con Minoru Kihara, jefe de gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi, con quien abordó asuntos de interés común y la cooperación bilateral, así como los trabajos relacionados con el Grupo de los Veinte (G20).

México busca cooperación tecnológica con científicos en Japón

La visita también contempló un encuentro con académicos especializados en temas económicos y políticos de Asia Oriental, con quienes el secretario intercambió perspectivas sobre los acontecimientos de esa región y sus repercusiones internacionales.

En la Embajada de México en Japón, Velasco se reunió con científicos e investigadores mexicanos que desarrollan actividades profesionales en ese país, particularmente en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, robótica e ingeniería aeroespacial.

El funcionario reconoció las aportaciones del talento mexicano al desarrollo tecnológico japonés y exploró alternativas para establecer proyectos de colaboración que permitan aprovechar sus conocimientos y experiencia en beneficio de ambas naciones.

Al concluir su agenda en Tokio, el titular de la SRE agradeció al personal diplomático mexicano por su trabajo en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y la atención a los connacionales residentes en Japón.

COMUNICADO. "México y Japón estrechan vínculos de cooperación y avanzan hacia una agenda más dinámica y de mayor alcance frente a los desafíos actuales". https://t.co/tzwOl3esXp https://t.co/SPx3Z4IycG — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 14, 2026

Roberto Velasco viajará a China para participar en la cumbre APEC 2026

Tras concluir su visita a Japón, Roberto Velasco viajará a Shenzhen, China, para incorporarse a la delegación mexicana que acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

La participación mexicana en este encuentro dará continuidad a la agenda diplomática y económica del país en Asia, región considerada estratégica para el comercio, la inversión y la cooperación tecnológica.

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