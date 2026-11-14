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Vuelca camión revolvedor en glorieta del Arco Vial Norte de Mérida

El accidente ocurrió la mañana de este sábado en el cruce de las calles 82-A1 y 47-B, rumbo a Real Montejo; el conductor habría perdido el control al tomar la curva a exceso de velocidad.

Por Redacción Por Esto!

14 de nov de 2026

1 min

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Vuelca camión revolvedor en glorieta del Arco Vial Norte de Mérida
Vuelca camión revolvedor en glorieta del Arco Vial Norte de Mérida / Por Esto!

Un camión revolvedor volcó la mañana de este sábado en la glorieta del Arco Vial Norte, en Mérida, cuando se dirigía hacia la colonia Real Montejo. El accidente dejó al conductor policontundido y provocó daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el cruce de las calles 82-A1 y 47-B, donde el operador de una unidad de la empresa Concretos y Prefabricados habría ingresado a la curva a exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control.

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La revolvedora terminó sobre su costado derecho y se arrastró aproximadamente 10 metros sobre el pavimento. Automovilistas auxiliaron al conductor, quien fue valorado por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y no requirió traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Estatal y un perito de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por el accidente.

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