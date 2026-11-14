Desplazan Airbnb a hoteles en Tulum; hay 8 mil 200 anuncios de rentas y mil habitaciones cerradas

El crecimiento desordenado de las rentas vacacionales comienza a mostrar sus consecuencias en la economía turística del destino. Mientras las plataformas digitales acumulan más de 8 mil 200 anuncios activos de hospedaje, alrededor de mil habitaciones hoteleras permanecen fuera de operación, temporal o definitivamente, en un destino donde la sobreoferta, la disminución de los ingresos y las deficiencias en los servicios públicos ponen a prueba la rentabilidad de las inversiones.

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La diferencia entre el crecimiento inmobiliario y la demanda real de visitantes se ha convertido en uno de los principales desafíos para el sector.

De acuerdo con las cifras difundidas por el presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, David Ortiz Mena, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo tiene identificadas aproximadamente 3 mil 700 unidades de alojamiento vacacional, mientras que los registros de plataformas como Airbnb muestran una oferta considerablemente mayor.

El problema no se limita al número de propiedades disponibles. Durante el último año, los anuncios de hospedaje vacacional aumentaron 5 por ciento, mientras que los ingresos promedio disminuyeron 8%, según los indicadores compartidos por el sector hotelero.

Esta combinación refleja un mercado en el que la oferta continúa expandiéndose, pero los beneficios económicos no crecen al mismo ritmo. Para los propietarios, significa mayores dificultades para recuperar sus inversiones; para los hoteles tradicionales, representa una competencia cada vez más intensa por los mismos visitantes.

Un mercado que pierde ingresos

Un análisis de AirROI, publicado el 6 de noviembre, identificó 8 mil 269 anuncios de rentas vacacionales en Tulum, lo que lo coloca como el mercado más grande entre los 29 destinos monitoreados en Quintana Roo. El mismo estudio señala que enero puede generar hasta tres veces los ingresos de septiembre, una diferencia que evidencia la fuerte dependencia de las temporadas turísticas.

Empleos bajo presión

Mientras continúan apareciendo propiedades destinadas al alquiler turístico, parte de la infraestructura hotelera tradicional permanece sin funcionar. Ortiz Mena confirmó previamente que cerca de mil habitaciones se encuentran cerradas y advirtió que algunos establecimientos podrían optar por trabajar únicamente durante las temporadas de mayor demanda.

La baja ocupación ha provocado dificultades económicas para establecimientos hoteleros que ya no pueden cubrir sus gastos operativos y nóminas.

El dirigente expresó su preocupación por el cambio en la dinámica turística y la posibilidad de que mantener operaciones durante todo el año deje de resultar rentable para determinados hoteles.

La problemática también tiene consecuencias laborales. José Antonio, trabajador de un establecimiento hotelero que suspendió actividades, relató que la baja ocupación impidió continuar cubriendo los gastos operativos y la nómina.

Explicó que, tras el cierre, parte de las actividades se limita a cuidar y mantener las instalaciones.

Este testimonio refleja una de las consecuencias más delicadas de la crisis: detrás de cada habitación cerrada existen puestos de trabajo vinculados con limpieza, mantenimiento, recepción, cocina, vigilancia y administración. También se ven afectados proveedores de alimentos, lavanderías, transportistas y pequeños negocios que dependen de la actividad hotelera.

El cierre de habitaciones no significa necesariamente la desaparición definitiva de todos esos empleos, pero sí representa una reducción de la capacidad operativa y un riesgo para la estabilidad económica de las familias que dependen del turismo.

Infraestructura insuficiente

Otro factor que agrava el problema es la expansión de desarrollos inmobiliarios en sectores donde los servicios públicos no han avanzado al mismo ritmo. Las deficiencias en drenaje, suministro de agua potable, pavimentación y movilidad se convierten en dificultades tanto para residentes como para visitantes.

Otro aspecto que agrava el problema es la expansión de alojamientos turísticos en zonas donde los servicios públicos son insuficientes. La operación de estas propiedades incrementa la demanda de agua potable, drenaje, movilidad y recolección de residuos, lo que representa una presión adicional para la infraestructura existente, especialmente durante los periodos de mayor ocupación.

La situación plantea una contradicción para el destino: mientras se comercializan departamentos, estudios y villas como opciones de hospedaje turístico, determinadas áreas de Tulum continúan enfrentando problemas de acceso, alumbrado, manejo de residuos y servicios básicos.

El crecimiento inmobiliario puede representar inversión y oportunidades económicas, pero cuando supera la capacidad de los servicios públicos también puede deteriorar la experiencia del visitante. Esta circunstancia afecta la competitividad del destino, independientemente de que el turista se hospede en un hotel tradicional o en una propiedad rentada mediante plataformas digitales.

Reglamento

En Quintana Roo existe una regulación que contempla obligaciones fiscales, inscripción turística y medidas de seguridad para los prestadores de servicios de hospedaje.

En los últimos meses se han reportado cierres de negocios en la zona turística, algunos de ellos franquicias de renombre. (

El Reglamento de la Ley de Turismo estatal establece que las plataformas deben publicar el número de registro correspondiente a las propiedades anunciadas. También contempla obligaciones relacionadas con la información de emergencia y la seguridad de los huéspedes.

Por su parte, la Ley del Impuesto al Hospedaje contempla obligaciones de retención y entero de contribuciones para las plataformas digitales. Airbnb informa que aplica un impuesto al hospedaje del 6 por ciento en las reservaciones realizadas en Quintana Roo.

El desafío para las autoridades consiste en verificar el cumplimiento efectivo de estas disposiciones, identificar propiedades sin registro y evitar que la competencia comercial se desarrolle bajo condiciones desiguales.

La ocupación turística no alcanza para todos

Los indicadores turísticos recientes muestran que la recuperación económica sigue siendo limitada. Durante el periodo del 31 de octubre al 6 de noviembre, Tulum reportó una ocupación hotelera de 58.3 por ciento, mientras que las rentas vacacionales alcanzaron aproximadamente 46.

En ese mismo reporte se contabilizaron 239 hoteles, con una oferta de 11 mil 993 habitaciones, así como 3 mil 554 propiedades activas de alojamiento vacacional. La tarifa hotelera promedio se ubicó alrededor de 2 mil 400 pesos por noche, con una estancia estimada de cinco noches.

Estas cifras permiten dimensionar el problema. Aunque existe movimiento turístico, una proporción importante de la capacidad disponible permanece sin ocuparse. Además, los porcentajes de ocupación no reflejan por sí solos la rentabilidad de cada establecimiento, pues deben considerarse los costos de operación, mantenimiento, personal y servicios.

La presión económica también alcanza a restaurantes, comercios y establecimientos que dependen del consumo de los visitantes. Durante los últimos meses se han registrado cierres de sucursales comerciales en Tulum y estrategias de reducción de rentas de hasta 50 por ciento para evitar que otros negocios abandonen sus locales.

Diciembre, la esperanza de recuperación

La llegada de la temporada invernal representa una oportunidad para mejorar los niveles de ocupación, especialmente por el incremento esperado de visitantes nacionales y extranjeros. No obstante, los especialistas y representantes empresariales coinciden en que una temporada alta favorable no resolverá automáticamente los problemas estructurales del destino.

El sector hotelero enfrenta el desafío de recuperar habitaciones cerradas, sostener sus plantillas laborales y competir con una oferta de hospedaje que continúa diversificándose. Por su parte, los propietarios de rentas vacacionales necesitan incrementar sus reservaciones en un mercado donde los ingresos promedio han mostrado retrocesos.

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Para Tulum, la discusión ya no consiste únicamente en atraer más inversiones inmobiliarias o construir nuevas habitaciones. El reto es lograr que la oferta existente sea rentable, cumpla con las disposiciones legales y cuente con infraestructura suficiente para atender a los visitantes.

Con miles de anuncios turísticos, alrededor de mil habitaciones hoteleras cerradas y una ocupación que todavía no permite aprovechar toda la capacidad instalada, el destino enfrenta una pregunta fundamental: ¿cuánto más puede crecer la oferta de hospedaje sin que aumente proporcionalmente la llegada de turistas?

La respuesta será determinante para el futuro de una economía que depende del turismo y que necesita equilibrar inversión, regulación, servicios públicos y generación de empleos, antes de que la sobreoferta termine profundizando las dificultades que hoy enfrenta el sector.

JGH