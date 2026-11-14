La Fiscalía General del Estado de Yucatán mantiene la búsqueda de Damián Pérez Esquinca, de 28 años, quien fue reportado como desaparecido luego de que sus familiares perdieran contacto con él tras una comunicación realizada desde el aeropuerto de Mérida.

De acuerdo con la información de su ficha de búsqueda, el joven se comunicó por última vez con sus familiares el pasado 12 de noviembre de 2026, fecha en la que les informó que se encontraba en las instalaciones del aeropuerto de Mérida. Desde entonces, se desconoce su paradero.

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Buscan a Damián Pérez, desaparecido tras comunicarse desde el aeropuerto de Mérida

Damián mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión robusta y tez morena. Tiene cabello negro, corto y ondulado, ojos café oscuro, barba y bigote. Como señas particulares, presenta hoyuelos en ambas mejillas y una cicatriz en el lado derecho del abdomen.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición.

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Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con su ubicación. En caso de contar con información, se pide comunicarse con la Fiscalía de Yucatán y compartir su ficha de búsqueda para ampliar su difusión.