Caen cuatro hombres armados tras intentar interceptar a un policía en Playa del Carmen

Intensa movilización de fuerzas de seguridad se registró durante la noche en uno de los puntos de mayor afluencia vehicular de Playa del Carmen, sobre la avenida Juárez, a la altura del cruce con el bulevar Playa del Carmen, tras reportarse un presunto intento de privación ilegal de la libertad contra un elemento activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el agente policial se encontraba en su día franco y circulaba de manera particular a bordo de un automóvil compacto Chevrolet Onix, acompañado de sus familiares. De forma repentina, la unidad fue interceptada por un grupo de individuos armados que viajaban a bordo de una camioneta tipo Suburban, quienes presuntamente intentaron cerrarles el paso con la intención de someter al oficial.

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Al advertir el peligro inminente, el elemento de seguridad logró mantener la calma y realizar una llamada telefónica de emergencia directamente a sus superiores, activando de inmediato el código de alerta máxima entre las corporaciones policiacas del municipio.

La respuesta de los cuerpos de seguridad fue prácticamente instantánea. En cuestión de minutos, más de una docena de patrullas de la Policía Municipal y estatal arribaron al cruce vial, implementando un cerco táctico alrededor de ambos vehículos para neutralizar la amenaza y salvaguardar la integridad física tanto del agente como de sus acompañantes.

Al verse rodeados por el fuerte despliegue operativo, cuatro sujetos descendieron de la camioneta Suburban e intentaron darse a la fuga corriendo hacia un estacionamiento cercano para refugiarse; sin embargo, la rápida intervención de los uniformados permitió darles alcance y concretar su detención sin que lograran escapar.

Como resultado de la acción policial, los cuatro presuntos responsables fueron asegurados y sometidos a una revisión preventiva, logrando decomisarles diversas armas que llevaban en su poder, así como el aseguramiento de la camioneta Suburban utilizada en el intento de intercepción. Asimismo, las autoridades confirmaron que, pese a la tensión del momento y la portación de armamento, no se registraron detonaciones de arma de fuego ni personas lesionadas por proyectil durante el operativo.

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Por otra parte, paramédicos a bordo de una unidad médica acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a una mujer, familiar del agente afectado, quien presentó una severa crisis nerviosa y estado de shock derivado de la agresión. Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada para su valoración y seguimiento junto con los detenidos, quienes quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades locales señalaron que los datos dados a conocer forman parte de un informe preliminar, por lo que se espera que en el transcurso de las próximas horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen emita un comunicado oficial con mayores detalles sobre la identidad de los detenidos y el avance de las investigaciones.