Garbage en el Zócalo EN VIVO: ¿A qué hora empieza el concierto y dónde verlo gratis?

Los amantes del rock alternativo tienen una cita este sábado 14 de noviembre con Garbage, agrupación encabezada por Shirley Manson que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presentación forma parte de la programación cultural del Gobierno capitalino y reunirá a seguidores de una de las bandas más representativas de la década de los noventa.

El espectáculo se realizará en la Plaza de la Constitución y tendrá como atractivo adicional la participación de Paulina Villarreal, vocalista y baterista de The Warning, quien compartirá el escenario con la agrupación para interpretar una canción.

Para quienes no puedan acudir al Centro Histórico, también habrá alternativas para seguir el evento desde casa mediante televisión y plataformas digitales.

¿A qué hora empieza el concierto de Garbage en el Zócalo hoy 14 de noviembre?

De acuerdo con la programación difundida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el concierto de Garbage está previsto para comenzar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

La presentación tendrá lugar en la plancha del Zócalo capitalino y será completamente gratuita, por lo que no se necesita comprar boletos ni realizar un registro previo.

Los accesos peatonales comenzaron a habilitarse desde las 14:00 horas. Debido a la cantidad de asistentes que se espera, se recomienda llegar con anticipación, ya que el ingreso podría limitarse cuando se alcance la capacidad permitida.

Aunque el horario anunciado es a las 20:00 horas, algunos reportes manejan las 20:30 horas como una posible hora de inicio. Por ello, se recomienda mantenerse pendiente de los avisos oficiales.