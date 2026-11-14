Detienen a pareja por presunto narcomenudeo y aseguran automóvil en Ciudad del Carmen

Un hombre y una mujer que circulaban a bordo de un automóvil compacto fueron detenidos por elementos de la policía municipal en Ciudad del Carmen, señalados por su presunta implicación en delitos de narcomenudeo, por lo que ya son investigados por las autoridades ministeriales.

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El aseguramiento ocurrió el pasado 13 de noviembre sobre la avenida 16 de Septiembre, entre las calles Juan de la Barrera y Agustín Melgar, donde agentes de la Dirección de Seguridad, Vialidad y Tránsito Municipal interceptaron a la pareja.

Durante el operativo, los oficiales también aseguraron un vehículo Chevrolet Sonic, color gris plata. / Especial

Durante la intervención policial, además de arrestar a ambos sospechosos por posesión simple de presuntos narcóticos, los uniformados decomisaron el vehículo en el que se desplazaban, un Chevrolet Sonic, color gris plata.

Tras ser trasladados a las instalaciones correspondientes, tanto los detenidos como el automóvil quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), instancia que ya integra la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y definir su situación legal en las próximas horas.

JGH