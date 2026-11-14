La Granja VIP: Ivonne Montero y Rafael Mercadante protagonizan fuerte pelea antes de la eliminación

La tensión dentro de La Granja VIP volvió a subir de nivel y esta vez los protagonistas fueron Ivonne Montero y Rafael Mercadante, quienes protagonizaron un fuerte intercambio de palabras durante la convivencia de este sábado 14 de noviembre.

La discusión ocurrió después de los movimientos del Viernes de Traición, una dinámica que modificó las alianzas y dejó a varios participantes en una situación complicada.

El enfrentamiento llamó la atención porque ambos forman parte de un grupo que ha comenzado a mostrar diferencias sobre sus estrategias para avanzar en la competencia.

Mientras Rafael cuestionó la postura de la actriz frente a los acuerdos entre compañeros, Ivonne defendió sus decisiones y dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que le hablaran de determinada manera.

¿Qué pasó entre Ivonne Montero y Rafael Mercadante en La Granja VIP?

El desacuerdo comenzó cuando Rafael Mercadante recordó una conversación previa en la que, según su versión, los integrantes de su equipo habían planteado unir fuerzas para enfrentar a los Peones.

El conductor señaló que Ivonne inicialmente pidió tiempo para decidir si continuaría participando en esa estrategia. También cuestionó que posteriormente la actriz expresara inconformidad con algunos acuerdos del grupo.

Por su parte, Montero explicó que había tenido dudas porque en ocasiones anteriores se sintió excluida de las decisiones. La participante aseguró que después aceptó volver a colaborar con sus compañeros, pero consideró que algunas propuestas cambiaron respecto a lo que habían hablado inicialmente.

La discusión subió de tono cuando Rafael intentó continuar con sus señalamientos y la actriz le pidió que respetara su turno para hablar. El intercambio evidenció las diferencias que existen entre los integrantes del equipo y abrió nuevas dudas sobre la estabilidad de sus alianzas.