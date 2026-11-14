Continúan hospitalizadas ocho personas del crucero que fue impactado por un buque petrolero en el río Misisipi

Un accidente entre dos embarcaciones en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans, Luisiana, dejó ocho personas hospitalizadas, dos de ellas en estado grave, luego de que un crucero fluvial volcara tras colisionar con un buque de carga.
La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, informó este sábado que los pasajeros lesionados permanecen bajo atención médica en distintos hospitales de la ciudad.
Precisó que seis de ellos se encuentran estables y confirmó que el incidente no ha dejado víctimas mortales.
La funcionaria destacó la intervención de los equipos de emergencia, quienes lograron rescatar a decenas de personas que cayeron al agua durante el percance.
¿Cómo ocurrió el accidente del crucero en el río Misisipi?
La colisión ocurrió alrededor de las 12:30 horas del viernes, cuando la barcaza Atlantic Asphalt perdió el control e impactó contra el crucero American Heritage, que se encontraba atracado para permitir el desembarque de sus pasajeros.
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De acuerdo con las autoridades, en el crucero viajaban 197 personas. Tras el accidente, 34 fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, mientras que la embarcación terminó volcada de costado y parcialmente hundida en el puerto de Nueva Orleans.
Moreno calificó el resultado del operativo de rescate como un acontecimiento extraordinario, debido a la cantidad de personas que cayeron al agua y a que no se reportaron fallecimientos.
Retiran buque y preparan el salvamento del crucero
La alcaldesa informó que el buque involucrado ya fue remolcado fuera del sitio del accidente. Sin embargo, estimó que el retiro definitivo del American Heritage podría prolongarse durante varias semanas debido a las condiciones en las que quedó la embarcación.
Por su parte, Melanie Burham, capitana de la Guardia Costera en la zona, explicó que los equipos especializados trabajan en las maniobras para recuperar el crucero y avanzar hacia la reapertura total de la navegación en el río Misisipi.
Guardia Costera busca evitar derrame de combustible
Una de las principales preocupaciones de las autoridades es prevenir una posible contaminación ambiental durante las labores de rescate.
Burham detalló que el American Heritage todavía contiene aproximadamente 16 mil galones de combustible, por lo que se prepara un procedimiento para extraerlo de manera segura.
La capitana agregó que, hasta el momento, no se han identificado otros materiales que requieran ser retirados.
Mientras avanzan los trabajos de salvamento, las autoridades mantienen vigilancia en la zona y continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la colisión entre las dos embarcaciones.
IO