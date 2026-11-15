Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en la colonia Canuto Nogueda de Acapulco

Un nuevo asesinato de un integrante del gremio periodístico fue reportado en Guerrero, luego de que Eduardo Flores Salado fuera localizado sin vida en la colonia Canuto Nogueda, en la zona conurbada de Acapulco, durante la noche del sábado.
El hallazgo ocurrió después de que vecinos reportaran a las autoridades la presencia de una persona sin vida cerca del poblado de La Sabana. Al llegar, los elementos de seguridad encontraron al hombre con una lesión en el cuello y posibles signos de estrangulamiento.
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Horas más tarde, sus familiares acudieron al Servicio Médico Forense y confirmaron que se trataba del comunicador, quien tenía experiencia en prensa escrita y radio. Actualmente colaboraba con Enfoque Informativo y anteriormente formó parte del periódico Novedades de Acapulco.
Hasta ahora no se ha dado a conocer quiénes estarían detrás del homicidio ni cuál fue el motivo de la agresión. Tampoco se ha confirmado que el crimen esté vinculado con su trabajo como periodista, por lo que las circunstancias permanecen bajo investigación.
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Antecedentes de violencia contra comunicadores en Acapulco
El asesinato de Flores Salado se suma a una serie de casos que han afectado a periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el puerto. Entre los antecedentes documentados se encuentran:
- Amado Ramírez Dillanes: corresponsal de Televisa, asesinado el 6 de abril de 2007.
- Pamela Montenegro, conocida como “Nana Pelucas”: comunicadora asesinada el 5 de febrero de 2018.
- Gabriel Soriano Kuri: trabajador de Radio y Televisión de Guerrero, asesinado el 24 de octubre de 2018.
- Alfredo Cardoso Echeverría: fotoperiodista y fundador del medio digital Dos Costas, asesinado el 31 de octubre de 2021.
- Gerardo Torres Rentería: periodista y camarógrafo, asesinado el 11 de mayo de 2023.
- Nelson Matus Peña: director del portal Lo Real de Guerrero, asesinado el 15 de julio de 2023.
- José Carlos González Herrera: administrador de la página El Guerrero, Opinión Ciudadana, asesinado el 15 de mayo de 2025.
- Ronald Paz: creador de contenido conocido como NotiExpress Acapulco, asesinado el 9 de julio de 2025.