Asesinan a esposa de exalcalde de Olinalá, Guerrero, en la Autopista del Sol

Jadia Guadalupe García Valdovinos, esposa del exalcalde de Olinalá, Guerrero, José Juan Herrejón Ortiz, fue asesinada durante un ataque armado registrado el sábado 14 de noviembre sobre la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de Paso Morelos, en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba junto a su esposo con dirección a Chilpancingo cuando fueron agredidos a balazos. Entre las primeras versiones sobre el móvil del ataque se encuentra un presunto intento de asalto, aunque esta hipótesis todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras la agresión, García Valdovinos fue trasladada al Hospital General IMSS-Bienestar de Huitzuco para recibir atención médica. Posteriormente, su cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

La mujer se desempeñaba como trabajadora de la Secretaría de Salud de Guerrero, dependencia que expresó sus condolencias tras darse a conocer su fallecimiento.

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Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició las investigaciones para esclarecer el homicidio, determinar las causas del ataque e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.