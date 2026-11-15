Fallece Martiniano Huchín Ortiz, último fundador que quedaba con vida de Crucero San Luis en Holpechén

A la edad de 90 años, falleció la madrugada de este domingo don Martiniano Huchín Ortiz, quién fue uno de los fundadores en 1944 de la comunidad de Crucero San Luis junto con sus padres Victoriano Huchín Ucán y Natalia Ortiz Gutiérrez, quiénes llegaron de San Vicente Cumpich Hecelchakán, y enfrentaron retos porque no había agua.

La triste noticia consternó a la comunidad de Crucero San Luis ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Hopelchén, y se supo que don Martiniano quién era conocido cariñosamente como don “Llano”, convaleció en los dos últimos años ante la terrible enfermedad de la diabetes.

La familia Huchín es la más grande de esa localidad, y forman parte de la descendencia de don Martiniano, y tras el fallecimiento de don “Llano”, los tres fundadores de la comunidad de Crucero San Luis han pasado a mejor vida.

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Pero, en el recuerdo y en el apellido de sus descendientes, queda vivo el legado de don Victoriano Huchín Ucán y doña Natalia Ortiz Gutiérrez, y de sus hijos Martiniano, quiénes fueron los tres fundadores de esa pintoresca comunidad. Carlos Ricardo Huchín Chí ex agente municipal y sobrino de don Martiniano, expresó que fue una persona ejemplar, trabajador hasta hace unos años e indicó que toda la gente de Crucero San Luis sabe que fue una muy buena persona.

Por otro lado, don Martiniano es padre de Federico Huchín vendedor de periódicos Por Esto en la ruta de Los Chenes.

Conocido cariñosamente como don “Llano”, vivió ahí durante 80 años y fue recordado por sus familiares como una persona trabajadora y ejemplar / Mauriel Koh

Historia de la fundación de Crucero de San Luis

Se destaca que, en septiembre de 2024, el reportero del Por Esto platicó con él y amablemente narró la historia de como se fundó el poblado de Crucero San Luis, y detalló que, en 1942 en el pueblo de San Vicente Cumpich, plagas de langosta destruyeron las milpas del ejido, el cual generó crisis en la comunidad. Mencionó que sus padres Victoriano Huchín Ucán y Natalia Ortiz Gutiérrez (era originaria de Dzitbalché) decidieron abandonar esa comunidad y junto con su tío Arsenio, en carreta llegaron al poblado de Ich-Ek, y de ahí se fueron a la ex hacienda de Holcatzín y su dueño Indalecio “Chacpool” Lara les dio trabajo como jornaleros, e inclusive lo bautizó a él y a su hermana, y nombró a su padre capataz de la ex hacienda y le regaló 60 mecates de milpa con elotes a punto de ser cosechados.

Dijo que luego la ex hacienda de Holcatzín fue vendida a don Cabalán Macari, y ellos se retiraron para llegar a un lugar que era monte que ahora se llama Crucero San Luis en 1944, y tras desmontar una plazuela, fueron habitando esta comunidad e hicieron sus milpas, no había carreteras y la actual llegaba solo en el poblado de Cayal, y de las aguadas “tomaban” el vital líquido.

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“Llevo 80 años vivienda en Crucero San Luis, mi padre y yo fuimos los fundadores de esta localidad, no había carretera ni pozo de agua cuando llegamos, sufrimos mucho, tuvimos que recurrir a las aguadas para tomar agua, y una vez fuimos a la comunidad de Ich-Ek para pedirles agua y nos lo negaron, expresó don Martiniano en su momento.

No había comisarios, sólo un representante que era don Arsenio Huchín mi tío y mi papá era el presidente de Juntas y Mejoras Materiales, quiénes junto con unos 20 pobladores construyeron una escuela, y también cavaron dos pozos y no encontraron agua después de 40 metros, recordó en aquel entonces.