Ataque de abejas deja cinco personas afectadas en Sabidos, Chetumal

Dos incidentes relacionados con enjambres de abejas registrados este fin de semana en comunidades de la Ribera del Río Hondo movilizaron a integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y a habitantes de la zona, luego de que varias personas resultaran afectadas por picaduras y se reportara la presencia de abejas africanizadas en una vivienda habitada por adultos mayores.

El primer caso ocurrió en la comunidad de Sabidos, donde un adulto mayor sufrió un ataque masivo de abejas mientras realizaba labores de limpieza en un predio baldío. De acuerdo con los reportes recabados en el lugar, el hombre se encontraba deshierbando y chapeando el terreno cuando accidentalmente perturbó uno de los enjambres ocultos entre materiales acumulados en el área.

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La agresión provocó que el adulto mayor recibiera múltiples picaduras, por lo que vecinos y personas cercanas acudieron en su auxilio. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladado de emergencia en un vehículo particular al Hospital General de Chetumal para recibir atención médica especializada.

Durante el mismo incidente, otras cuatro personas también resultaron afectadas por las abejas, aunque sus lesiones no requirieron traslado hospitalario. Asimismo, una mujer presentó una fuerte crisis nerviosa derivada de la situación y fue llevada a su domicilio para su recuperación.

Un apicultor de Sabidos se encargaría del retiro de los enjambres para evitar nuevos incidentes / Especial

Tras recibir el reporte, elementos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) acudieron a la zona para evaluar los riesgos y determinar las acciones correspondientes. En la inspección preliminar se detectó la posible existencia de dos enjambres activos.

Según la información obtenida en el lugar, uno de ellos se encontraba debajo de unas góndolas, mientras que el segundo estaba instalado entre un cúmulo de neumáticos en desuso y otros residuos localizados en las inmediaciones de una vulcanizadora o taller de reparación de llantas de la comunidad.

Las autoridades y voluntarios determinaron que el control de los enjambres sería realizado por un apicultor de Sabidos, quien cuenta con los conocimientos necesarios para retirar las colonias de abejas de manera segura y evitar nuevos incidentes entre los habitantes de la zona.

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Un día antes, por la tarde, la Comisión Nacional de Emergencia también atendió un reporte en la comunidad de Pucté, igual en la Ribera del Río Hondo. El llamado fue canalizado a través del número de emergencias 911, luego de que residentes detectaran un enjambre de abejas africanizadas dentro de una vivienda.

El inmueble es habitado por dos personas adultas mayores, quienes al advertir la presencia de los insectos evitaron acercarse al área y solicitaron apoyo de inmediato. Gracias a la rápida reacción de los moradores, no se registraron personas lesionadas ni ataques dentro del domicilio.

Personal de la CNE se trasladó hasta la vivienda para realizar la valoración correspondiente y coordinar el retiro de las abejas, con el objetivo de eliminar el riesgo para los habitantes de la casa y para los vecinos del sector.

Ambos hechos pusieron de manifiesto los riesgos que representa la presencia de enjambres en áreas urbanas y rurales de la Ribera del Río Hondo, especialmente en espacios donde se acumulan objetos en desuso, maleza o materiales abandonados que pueden convertirse en refugio para estos insectos. Personal de la CNE recomendó a la población reportar de inmediato cualquier colonia de abejas detectada cerca de viviendas o zonas de tránsito frecuente, evitando manipular los enjambres para prevenir nuevos ataques.