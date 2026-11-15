Así fue el viaje en helicóptero del papa León XIV de Chiclayo a Cajamarca

El papa León XIV se trasladó este sábado en un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, como parte de su agenda pastoral en el norte del país. El recorrido se realizó sin contratiempos y permitió al pontífice continuar con las actividades programadas durante su visita apostólica.

La aeronave despegó de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, con destino al campo de aterrizaje Leoncio Prado, en la provincia de Santa Cruz. Durante el trayecto, que tuvo una duración aproximada de 40 minutos, León XIV ingresó a la cabina de pilotaje para saludar y conocer a los integrantes de la tripulación.

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El traslado se realizó después de que el Santo Padre participara en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada, celebrado en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Posteriormente, se dirigió a la base aérea para abordar el helicóptero que lo llevaría a territorio cajamarquino.

La Fuerza Aérea del Perú acondicionó la aeronave para el desplazamiento pontificio y coordinó el operativo de seguridad en los puntos de salida y llegada.

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De acuerdo con el programa oficial, el despegue estaba previsto para las 9:10 horas y el aterrizaje para las 9:50. El vuelo cumplió con los horarios establecidos y, tras su llegada al campo Leoncio Prado, se organizó el dispositivo para recibir al pontífice y trasladarlo por tierra hacia la explanada principal de la localidad.