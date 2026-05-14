Noche trágica en Umán: mujer pierde la vida tras sentirse mal en la calle

Una mujer perdió la vida en el fraccionamiento Paseos de Itzincab, en Umán, luego de sufrir una aparente emergencia médica cuando descendía de un vehículo de plataforma.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas sobre la calle 23 por 46 y 48, donde vecinos y testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia tras observar que la mujer comenzó a sentirse mal.

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Al llegar al sitio, elementos municipales iniciaron de inmediato los protocolos de atención y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras que minutos después paramédicos de una unidad de emergencia continuaron con las labores para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de auxilio, la mujer fue declarada sin signos vitales en el lugar.

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Posteriormente arribaron autoridades estatales, agentes de investigación y personal de servicios periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras médicos forenses realizaron los trámites legales para la certificación del fallecimiento.

La zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras se desarrollaban las investigaciones y procedimientos oficiales.