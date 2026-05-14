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Yucatán / Sucesos

Noche trágica en Umán: mujer pierde la vida tras sentirse mal en la calle

Una mujer perdió la vida al descender de un vehículo en Paseos de Itzincab en Umán.

Por Redacción Por Esto!

14 de may de 2026

1 min

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Mujer se desvanece en fraccionamiento de Umán y muere pese a auxilio de paramédicos
Mujer se desvanece en fraccionamiento de Umán y muere pese a auxilio de paramédicos / Especial

Una mujer perdió la vida en el fraccionamiento Paseos de Itzincab, en Umán, luego de sufrir una aparente emergencia médica cuando descendía de un vehículo de plataforma.

De acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:20 horas sobre la calle 23 por 46 y 48, donde vecinos y testigos solicitaron apoyo de los servicios de emergencia tras observar que la mujer comenzó a sentirse mal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de las personas fallecidas

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Al llegar al sitio, elementos municipales iniciaron de inmediato los protocolos de atención y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras que minutos después paramédicos de una unidad de emergencia continuaron con las labores para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de auxilio, la mujer fue declarada sin signos vitales en el lugar.

La búsqueda se desplegó entre los montes de Halachó y Maxcanú

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Posteriormente arribaron autoridades estatales, agentes de investigación y personal de servicios periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras médicos forenses realizaron los trámites legales para la certificación del fallecimiento.

La zona permaneció acordonada durante varios minutos mientras se desarrollaban las investigaciones y procedimientos oficiales.

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