La tarde de este viernes en el Hotel AVA Resort del kilómetro 25.3 de la Zona Hotelera, se realizó la presentación oficial de los Makos de Cancún, como la novena franquicia y segunda de expansión para la Temporada 2027 de la Liga de Futbol Americano (LFA) FINSUS.

La noticia fue realizada por el Alto Comisionado del emparrillado profesional en México, quien confirmó la llegada de Cancún a la competencia, gracias a la inversión hecha por Rodrigo Chapur, quien es el propietario de esta franquicia.

"Estamos muy contentos de recibir a un gran empresario en la LFA FINSUS, y de que los Makos de Cancún sean una de nuestras tres nuevas franquicias, para que el próximo año tengamos a 10 equipos en la competencia”.

"Hace unas semanas anunciamos a los Toros del Estado de México, ahora lo hacemos con los Makos y la próxima semana destaparemos al décimo equipo, además de que estos tres tendrán los primeros ‘picks’ en el Draft a celebrarse el próximo 7 de diciembre", comentó Gonzalo Sevilla.

En esta misma presentación, Rogelio Martínez fue anunciado como el General Mánager del nuevo equipo cancunense y Jorge Jiménez Arechiga, en el papel de Head Coach.

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En su oportunidad, Rogelio Martínez informó que la Temporada de debut de los Makos en la LFA será el próximo 27 de febrero con un rol de nueve juegos, mismo que se dará a conocer más adelante.

También dio a conocer que como anfitriones jugarán en el "Coliseo Maya" de la Universidad Anáhuac Cancún (UAC), los sábados a las 19:00 horaa, además de que los juegos tendrán cobertura a través de ESPN, Disney Plus y Telemundo en Estados Unidos.

Al tiempo de señalar que el lema de batalla de los Makos de Cancún será ‘Fear the Blue’ (Teme al Azul), nombre que asemeja a un escualo, mismo que fue elegido por el propietario del equipo.

A su vez, el Head Coach, Jorge Jiménez Arechiga, dijo que el equipo se compondrá de 50 jugadores, de los cuales se podrán activar a 45 por partido, además de que en ese roster se podrá contar con 16 extranjeros y 34 mexicanos.

"Agradezco por la gran oportunidad de ser parte de este proyecto, ahora tenemos casi 90 días para formar al equipo, mismo que lo armaremos con jugadores del Daft, Tryout y la Aencia Libre", puntualizó Jiménez Arechiga.