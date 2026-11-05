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México / Sucesos

Hombre escapa ileso tras arriesgada interacción con un cocodrilo en Puerto Vallarta | VIDEO

El animal fue capturado por los cuerpos de rescate y reubicado posteriormente en el Río Ameca.

Por Redacción Por Esto!

5 de nov de 2026

2 min

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Hombre escapa ileso tras interacción con cocodrilo en Puerto Vallarta.
Hombre escapa ileso tras interacción con cocodrilo en Puerto Vallarta. / Captura de pantalla.

Un sujeto, presuntamente en situación de calle y bajo los efectos del alcohol, protagonizó momentos de alta tensión en las inmediaciones del Río Cuale tras acercarse a escasos metros de un ejemplar de cocodrilo de aproximadamente 3.5 metros de longitud, y tener una interacción peligrosa.

El incidente que fue captado por locales y turistas generó terror entre los presentes; el momento fue captado en video por los testigos para luego ser compartido en diversas redes sociales. El clip se volvió viral, y sorprendió a los usuarios que vieron el video del tenso momento.

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Tras percatarse de la emergencia, las autoridades de Protección Civil y guardavidas acudieron al sitio para controlar la situación y asegurar la zona. El cocodrilo fue capturado por los cuerpos de rescate sin sufrir daño alguno y reubicado posteriormente en el Río Ameca.

Autoridades locales reiteraron el llamado a la población y a los visitantes a respetar la señalización en esteros y ríos, advirtiendo sobre los importantes riesgos de acercarse o incluso llegar a provocar a la fauna silvestre que se encuentra presente en el municipio de Río Cuale.

Es importante señalar que en México agredir, capturar, dañar, retener o matar a algún cocodrilo es un delito federal, esto debido a que esta especie se encuentra protegida bajo la legislación ambiental bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Ley General de Vida Silvestre. Las sanciones van desde 1 a 9 años de cárcel, pudiendo aumentar hasta 12 años y multas que va de los 500 mil a 800 mil pesos mexicanos, dependiendo del daño.

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