“Creo ya no entraré al mar”: Captan a cocodrilo cerca de la orilla de una playa de Yucatán

La presencia de un cocodrilo cerca de la orilla del mar generó sorpresa entre habitantes y visitantes de la costa de Yucatán, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara al reptil nadando a pocos metros de la playa.

De acuerdo con la usuaria Rudy Medrano, quien compartió la grabación, el avistamiento ocurrió en Playa Marmotas, ubicada entre Santa Clara y Chabihau.

En las imágenes se observa a un cocodrilo de poco más de un metro de longitud desplazándose dentro del agua, muy cerca de la zona donde suelen concentrarse bañistas.

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El avistamiento ha causado intriga entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales, especialmente durante los días de mayor afluencia turística en las playas de Yucatán.

Hasta el momento, se desconoce si alguna autoridad realizará un operativo de vigilancia o emitirá recomendaciones específicas para los visitantes de Playa Marmotas tras este reporte.

La aparición de un ejemplar cerca de la costa no significa por sí misma que exista una afectación generalizada en las playas de Yucatán; sin embargo, ante la presencia de fauna silvestre, es importante mantener la distancia y evitar cualquier intento de acercamiento.

¿Qué hacer si ves un cocodrilo en la playa?

Ante un posible avistamiento, se recomienda a los bañistas tomar medidas de precaución para reducir cualquier riesgo:

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No acercarse al animal para tomar fotografías o videos.

para tomar fotografías o videos. Salir del agua con calma si el cocodrilo se encuentra cerca de la zona de nado.

si el cocodrilo se encuentra cerca de la zona de nado. No intentar alimentarlo, tocarlo o ahuyentarlo.

Mantener a niños y mascotas alejados de la zona donde fue observado.

de la zona donde fue observado. Evitar permanecer cerca de la orilla si el ejemplar continúa en las inmediaciones.

Reportar el avistamiento a las autoridades correspondientes , proporcionando la ubicación exacta y, si es posible, evidencia fotográfica o en video tomada desde una distancia segura.

, proporcionando la ubicación exacta y, si es posible, evidencia fotográfica o en video tomada desde una distancia segura. No regresar al agua hasta que las autoridades indiquen que las condiciones son seguras.

El reporte de Playa Marmotas pone nuevamente la atención sobre la importancia de mantener precauciones ante la presencia de fauna silvestre en zonas costeras, particularmente durante los periodos de mayor afluencia de visitantes.