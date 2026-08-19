Cocodrilo sorprende a familia al aparecer dentro de su casa en Izamal

Un hecho inusual sorprendió a una familia de Izamal, Yucatán, luego de que encontrara un cocodrilo dentro de su vivienda, situación que generó alarma y motivó el llamado inmediato a la Policía Municipal.

Tras recibir el reporte, varios agentes policiacos acudieron al domicilio para atender la emergencia. Incluso, el director de la corporación se presentó en el lugar para coordinar las labores y verificar la situación.

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Al llegar, los elementos confirmaron que efectivamente se trataba de un cocodrilo. Con mucho cuidado, los agentes lograron asegurarlo y revisaron que el reptil no presentara lesiones.

Posteriormente, el ejemplar fue puesto a disposición de autoridades ambientales, quienes se encargarían de determinar su destino y las condiciones adecuadas para su manejo.

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Hasta el momento se desconoce cómo llegó el cocodrilo hasta el interior de la casa, lo que llamó especialmente la atención debido a que en los alrededores de la ciudad de Izamal no existen manglares o lagunas cercanas que expliquen su presencia.

Ante este tipo de situaciones, se recomendó a los habitantes no intentar capturar, acercarse o manipular cocodrilos u otros animales silvestres que pudieran aparecer de manera inesperada en zonas habitadas. Lo más recomendable es alejarse del ejemplar y solicitar el apoyo de la Policía o de las autoridades ambientales para realizar un aseguramiento seguro.