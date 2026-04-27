Elementos de la Policía rescatan a tres menores de la calle en Playa del Carmen

Tres menores de edad fueron rescatados de la calle en Playa del Carmen, al estar solos sin la presencia de adultos, las autoridades del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) intervinieron para su atención e investigación.

De acuerdo con el reporte preliminar, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de recibir el reporte intervinieron sobre la calle 4 Norte, entre avenida 65 y la carretera federal, de la colonia Gonzalo Guerrero de Playa del Carmen.

Cuando las autoridades policiales arribaron confirmaron que se trataba de tres menores: un niño y dos niñas, quienes se encontraban sin la supervisión de un adulto.

Los pequeños permanecían sobre la banqueta, y se protegían del sol bajo la sombra de árboles quizá en espera de algún familiar, al ser descubiertos por vecinos lo reportaron a las autoridades para su intervención.

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Los menores al estar solos estaban expuestos ante cualquier circunstancia, principalmente ante la actual ola de delincuencia. Minutos después del reporte y de la llegada de los elementos de la SSC, apareció una mujer de aproximadamente 50 años quien aseguró ser responsable de los menores.

De acuerdo con información preliminar, presuntamente la mujer se encontraba realizando ventas de ambulantaje en la zona, por lo que las autoridades del GEAVIG reiteraron la importancia de cuidar y proteger a los menores, no dejarlos solos, ya que los exponen a diversos peligros.

El caso quedó en manos de las del GEAVIG para realizar las investigaciones correspondientes de los menores para garantizar su seguridad, hasta ahora se desconocen las causas reales del por qué estaban en la calle.