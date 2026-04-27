Faitelson le pide disculpas a José Ramón en público y Odín Ciani le responde con todo

Nadie lo esperaba. En el marco de la votación del Salón de la Fama del Futbol Internacional celebrada este lunes en Pachuca, el periodista deportivo David Faitelson protagonizó uno de los momentos más inesperados de su carrera pública: se acercó a José Ramón Fernández, extendió la mano y le ofreció disculpas frente a todos los presentes. Lo que parecía un gesto de reconciliación se convirtió en segundos en un nuevo capítulo de la tensa historia entre figuras del periodismo deportivo mexicano, cuando Odín Ciani tomó la palabra y no se guardó nada.

Las palabras de Faitelson que rompieron el silencio

Con visibles muestras de emoción, Faitelson se dirigió directamente a quien reconoció como su "maestro" y en buena medida como figura paterna en su formación profesional. «Han pasado muchas cosas, pero soy un hombre agradecido y siempre lo voy a ser. Públicamente quiero mencionar que si en algún momento me equivoqué, de todo corazón, por todos esos años juntos, me disculpe. Usted fue como un padre para mí, yo lo veo a los ojos y me equivoqué», declaró el comentarista, añadiendo que "no estaba preparado para esto, pero en la vida siempre debemos dar la cara".

El analista también reconoció la deuda que siente con su exmentor: "Estuvimos en las malas y en las buenas, pasamos muchas batallas juntas y al final del día me quedo siempre con todo lo positivo. Le ofrezco una disculpa José Ramón Fernández, gran parte de lo que soy actualmente, se lo debo a usted".

“USTED ES MI MAESTRO”



David Faitelson le ofrece disculpa emotiva y pública a José Ramón Fernández.



“Yo me equivoqué”, comentó Faitelson arrepentido a Joserra.#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/pHOwwSfWhA — La Octava Sports (@laoctavasports) April 27, 2026

Ciani no dejó pasar el momento

La escena de aparente reconciliación duró poco. Odín Ciani, quien también arrastra sus propios antecedentes de conflicto con Faitelson —incluyendo un altercado en 2025 en el Estadio Nemesio Diez—, tomó la palabra para confrontarlo directamente frente a todos los presentes: "Creo que debemos respetarnos, no podemos vivir pidiendo disculpas, porque esa persona tan grande de 80 años, solo recibió eso de ti. Te agradezco mucho que te pares frente a todos, pero a partir de hoy respeta, a todos".

Ciani también dejó en claro que entre él y Faitelson no hay reconciliación posible, reprochándole la amistad pasada y señalando las veces que, según sus palabras, le hizo "el trabajo" en el pasado. Un cierre que no dejó lugar a interpretaciones.

Como detalle que no pasó desapercibido, al terminar la ceremonia Faitelson no apareció en la fotografía oficial junto al resto de los periodistas presentes en el evento.

ODIN CIANI ENCARÓ A FAITELSON 😶



En plena votación del Salón de la Fama hubo un momento tenso entre los dos periodistas por José Ramón Fernández.



Además le reclamó que nunca le dio crédito en los colores… pic.twitter.com/9IqolP75kl — La Octava Sports (@laoctavasports) April 27, 2026

Una historia de mentor y aprendiz que se rompió en público

La relación entre David Faitelson y José Ramón Fernández fue durante años una de las más sólidas del periodismo deportivo mexicano. Ambos construyeron en TV Azteca un estilo crítico y frontal que marcó a toda una generación de aficionados. Sin embargo, con el tiempo y los proyectos independientes de cada uno, los roces se fueron acumulando.

Faitelson llegó a señalar que Joserra ejerció un "maltrato emocional" en su contra, mientras Fernández respondió en distintas ocasiones con comentarios que lo llamaban "sicario" o "el más imbécil" de sus aprendices. Una relación que pasó de la admiración al distanciamiento y de ahí a la confrontación pública, con este reencuentro en Pachuca como el capítulo más reciente de una historia que, al menos por ahora, sigue sin un final claro.