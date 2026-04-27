¿Cuándo es el Día sin Sombra 2026 en Mérida y qué estados podrán observarlo?

México se alista para presenciar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año: el Día sin Sombra 2026, un evento que ocurre cuando el Sol se coloca exactamente sobre el cenit, generando que los objetos verticales prácticamente no proyecten sombra.

Este fenómeno, también conocido como paso cenital del Sol, solo puede observarse en regiones ubicadas entre los trópicos, por lo que varias zonas del país tendrán la oportunidad de vivir este espectáculo natural durante las próximas semanas.

¿Cuándo será el Día sin Sombra 2026 en México?

De acuerdo con estimaciones astronómicas, el fenómeno podrá apreciarse en distintas fechas según la ubicación:

Ciudad de México: entre el 17 y 18 de mayo

entre el Centro del país: entre el 19 y 23 de mayo

entre el Sureste de México (Península): entre el 19 y 23 de mayo

Los horarios pueden variar dependiendo de la latitud, pero el momento clave ocurre alrededor del mediodía solar, cuando el Sol alcanza su punto más alto.

¿Por qué desaparecen las sombras?

El efecto sucede porque los rayos solares impactan de manera perpendicular, formando un ángulo cercano a 90 grados sobre la superficie terrestre. Esto provoca que personas, postes, árboles o edificios generen sombras mínimas o incluso imperceptibles.

Se trata de un fenómeno poco común que solo ocurre dos veces al año en ciertas regiones tropicales.

¿Cómo observar el Día sin Sombra?

Para apreciarlo basta con estar al aire libre durante la hora indicada y observar la proyección de objetos verticales. Una forma sencilla de comprobarlo es colocar un palo o cualquier objeto recto sobre el suelo y notar cómo su sombra se reduce casi por completo

Especialistas recomiendan no mirar directamente al Sol, ya que puede causar daños visuales.

El Día sin Sombra se ha convertido en un evento esperado por aficionados a la astronomía y curiosos, debido a la rareza del fenómeno y al efecto visual que produce. En 2026 volverá a ofrecer una oportunidad para observar cómo la posición de la Tierra y el Sol crea un momento extraordinario en el cielo mexicano.