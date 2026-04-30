Asesinan a regidor de Talpa de Allende, Jalisco: ataque armado deja sin vida a Marco Franco

El regidor de Talpa de Allende, Jalisco, Marco Antonio Franco Palomera, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves 30 de abril, en un hecho que vuelve a encender las alertas por la violencia contra funcionarios públicos en el país.

El homicidio fue confirmado por autoridades estatales de seguridad, quienes informaron que el ataque ocurrió en la colonia San Rafael, específicamente sobre la calle 5 de Febrero, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el asesinato del regidor?

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados habrían interceptado al funcionario municipal y abrieron fuego en su contra. Tras recibir el aviso, elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar.

Al arribar, los policías localizaron a Marco Antonio Franco Palomera sin signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque.

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¿Quién era Marco Antonio Franco Palomera?

El funcionario formaba parte del cabildo de Talpa de Allende para el periodo 2024-2027 y era integrante del partido Movimiento Ciudadano.

Su labor como regidor lo posicionaba como una figura activa dentro del gobierno municipal, por lo que su asesinato ha generado preocupación en el ámbito político local.

En Movimiento Ciudadano Jalisco lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Marco Antonio "Kito" Franco Palomera, regidor de Talpa de Allende.



Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida. QEPD. pic.twitter.com/Vtvra6ULNT — Movimiento Ciudadano Jalisco (@MovCiudadanoJal) April 30, 2026

¿Qué autoridades investigan el caso?

Elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras que la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.

Peritos trabajan en la recolección de indicios que permitan identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

🚨🚨🚨Talpa de Allende -Jalisco-



La mañana de hoy un Regidor de MC, fue asesinado por desconocidos en una calle de la colonia San Rafael, la víctima fue identidicada como:



-Marco Antonio Franco Palomera



Policías circulaban por la calle 5 de Febrero, cuando de pronto escucharon… pic.twitter.com/9qkgjS1VgL — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) April 30, 2026

Violencia contra funcionarios, tema en foco

El asesinato de Marco Antonio Franco se suma a otros hechos recientes que involucran a servidores públicos en distintas regiones del país, lo que ha intensificado el debate sobre la seguridad de autoridades locales.

Hasta ahora, autoridades estatales no han ofrecido mayores detalles sobre las líneas de investigación, pero se espera que en las próximas horas se den a conocer avances en el caso.

Mientras tanto, el crimen ha generado consternación entre habitantes de Talpa de Allende y actores políticos, quienes han exigido justicia y el esclarecimiento de los hechos.

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