Asesinan a Homar Salas, líder sindical en Culiacán: ataque armado deja dos muertos

El dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), Homar Salas Gastélum, fue asesinado la mañana de este 30 de abril en un ataque armado ocurrido en el fraccionamiento Brisas del Humaya, en la capital de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una rápida movilización de corporaciones policiacas y servicios de emergencia.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Homar Salas?

Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron a dos hombres sin vida al exterior de un domicilio. Posteriormente fueron identificados como Homar Salas Gastélum y Benjamín, este último señalado como presunto escolta del líder sindical.

Las primeras indagatorias apuntan a que un grupo armado llegó hasta la vivienda del dirigente y abrió fuego con armas largas, en un ataque directo que dejó sin vida a ambas personas en el sitio.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaban las diligencias correspondientes para recabar evidencia.

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¿Quién era Homar Salas?

Salas Gastélum había sido recientemente electo como dirigente del Stasac, tras obtener mil 785 votos en el proceso interno del sindicato. Su nombramiento lo colocó como una figura relevante dentro de la vida laboral del municipio.

Su asesinato ocurre en un contexto de violencia en la entidad, lo que ha generado preocupación entre trabajadores y autoridades locales.

Ya había sido víctima de un atentado

Este no era el primer ataque en su contra. En febrero pasado, pocos días después de haber sido electo, Homar Salas sufrió un atentado en su domicilio.

Tras ese hecho, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó medidas de protección para el dirigente, mientras que la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación.

Asesinan a Homar Salas, líder electo del STASAC, en #Culiacán.



El ataque dejó dos víctimas; ya había sufrido un atentado en febrero. #Sinaloahttps://t.co/r87ADKAV3c pic.twitter.com/vvWcRhHIS6 — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) April 30, 2026

¿Qué sigue en la investigación?

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos. La Fiscalía de Sinaloa mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

El homicidio de Homar Salas se suma a una serie de hechos violentos en la región, lo que vuelve a colocar el tema de la seguridad en el centro del debate público en Sinaloa.

Las autoridades estatales y municipales han reiterado que se reforzarán las acciones para atender la violencia en la zona, mientras familiares, trabajadores y ciudadanos exigen justicia por este crimen.

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