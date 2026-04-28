Juan “N”, acusado de feminicidio en Campeche fue vinculado a proceso

Juan “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una joven identificada con las iniciales Y.A.C.X., fue vinculado a proceso, luego de permanecer prófugo durante siete años.

Durante la audiencia inicial, el Juez de Control del Primer Distrito Judicial determinó sujetarlo a proceso penal e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noticia Destacada Reto viral pone alerta a escuelas de Yucatán: Qué hacer, cómo actuar y recomendaciones para padres

El crimen ocurrió el 18 de junio de 2018 al interior de un predio ubicado en la unidad habitacional Fidel Velázquez, donde la víctima fue atacada con un arma punzocortante, presentando múltiples lesiones y, además, habría sido asfixiada.

Tras los hechos, el imputado huyó para evadir la justicia, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación y la emisión de una orden de aprehensión en su contra.

Años después, fue localizado y detenido en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, para posteriormente ser trasladado a Campeche y puesto a disposición de la autoridad judicial.