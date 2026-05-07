Imputan a Roxana “N” por muerte de su hijo Vicente en Mexicali tras golpe de calor dentro de un auto

La Fiscalía General del Estado de Baja California imputó a Roxana “N” por la muerte de su hijo Vicente “N”, un niño de 3 años que falleció por golpe de calor después de permanecer dentro de un vehículo en Mexicali.

El caso ocurrió en el fraccionamiento La Rioja y generó conmoción por las condiciones en las que fue localizado el menor.

De acuerdo con la autoridad estatal, la mujer fue acusada por homicidio por comisión impropia con dolo eventual.

Un juez le impuso como medida cautelar la prisión preventiva, mientras avanza el proceso penal en su contra. La Fiscalía adelantó que buscará la pena máxima prevista para este caso, que sería de hasta 15 años de prisión.

¿Qué ocurrió con Vicente, el niño de 3 años que murió en Mexicali?

Los primeros reportes señalan que Vicente fue dejado en la parte trasera de una camioneta desde la noche del viernes 1 de mayo. Fue hasta el día siguiente cuando su madre habría recordado que el niño permanecía dentro del vehículo y lo sacó de la unidad.

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El Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte fue golpe de calor. De acuerdo con el dictamen, el menor pudo haber fallecido entre las 9:00 y 10:00 horas del sábado 2 de mayo, cuando la temperatura exterior rondaba los 35 grados Celsius. Sin embargo, al interior del vehículo el calor pudo elevarse al menos 15 grados más, hasta alcanzar cerca de 45 grados Celsius.

¿Qué encontró el Servicio Médico Forense?

El titular del Servicio Médico Forense, César González Vaca, informó que el menor presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, provocadas por la exposición prolongada al calor dentro del vehículo.

Las autoridades descartaron que Vicente hubiera sido víctima de maltrato previo, ya que no se encontraron signos de violencia y el niño presentaba peso y talla adecuados para su edad.

La Fiscalía centró la investigación en las condiciones en las que el menor quedó dentro de la camioneta y en la responsabilidad de la persona que estaba a su cuidado.

🚨🚨🚨-Baja California-



El Juez decretó legal la detención de Roxana, además le dieron prisión preventiva.



"Encendió el Boiler" ¿es en serio? ni yo hago eso pic.twitter.com/o7EjvLKIqy — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 6, 2026

¿Qué sigue en el proceso contra Roxana “N”?

Roxana “N” permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial. La Fiscalía de Baja California sostiene que cuenta con elementos para acreditar la imputación y buscará que se aplique la sanción máxima.

El caso vuelve a colocar en la discusión pública los riesgos de dejar a niñas y niños dentro de vehículos, especialmente en ciudades como Mexicali, donde las altas temperaturas pueden convertir el interior de un automóvil en un espacio mortal en cuestión de minutos.

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