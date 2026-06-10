Detienen a presunto implicado en atentado contra Diana Sánchez Barrios en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Dylan “N”, señalado como presunto implicado en el atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024 en calles del Centro Histórico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el hombre fue asegurado en la colonia Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, durante un operativo derivado de trabajos de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, también se le relaciona con un grupo generador de violencia que opera en la capital del país.

¿Quién es el detenido por el ataque contra Diana Sánchez Barrios?

Dylan “N” fue identificado por las autoridades como un presunto integrante de una célula delictiva vinculada con delitos como venta y distribución de drogas, extorsión y homicidio.

De acuerdo con la información difundida por autoridades y reportes periodísticos, el detenido es investigado por su posible participación en el ataque armado contra Diana Sánchez Barrios, legisladora local y activista de comerciantes del Centro Histórico.

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El País reportó que las autoridades lo señalan por su presunta relación con La Unión Tepito y con otros delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

¿Cómo fue el atentado contra Diana Sánchez Barrios?

El ataque ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando Sánchez Barrios caminaba con un grupo de personas en calles del Centro Histórico. Un hombre armado disparó contra ella y sus acompañantes en una zona concurrida de la capital.

La diputada resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Siglo XXI para recibir atención médica. En el atentado también murieron dos hombres que se encontraban con ella. Por este caso, ya habían sido detenidas otras personas presuntamente relacionadas con la agresión, según reportes previos sobre la investigación.

¿Qué le aseguraron a Dylan “N” durante la detención?

Al momento de su detención, las autoridades aseguraron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, dinero en efectivo, una bolsa negra, 95 bolsitas con hierba verde con características similares a la mariguana, 55 bolsitas con una sustancia parecida a la cocaína y 33 gramos de posible crystal.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron, en @TuAlcaldiaGAM, a Dylan Sebastián "N", objetivo generador de violencia, presuntamente vinculado con los delitos de narcomenudeo, homicidio calificado y transfeminicidio en… pic.twitter.com/nG2sN1cUJV — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 10, 2026

También fue asegurada la camioneta en la que viajaba. Además del caso de Diana Sánchez Barrios, Dylan “N” es investigado por un feminicidio ocurrido en febrero en Tláhuac, así como por un doble homicidio y lesiones en la alcaldía Venustiano Carranza.

La persona detenida quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que definirán su situación jurídica conforme avance la investigación.

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