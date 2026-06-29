SCJN rechaza atraer caso del Fofo Márquez y mantiene sentencia de 17 años y seis meses en prisión

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha confirmado la sentencia de 17 años y seis meses de prisión contra Rodolfo Márquez Alcaraz, mejor conocido como ‘Fofo’, quien fue condenado por delito de feminicidio en grado de tentativa.

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Recordemos que, se había presentado una solicitud para poder atraer el caso por la SCJN, la cual fue hecha por el Segundo Tribunal Colegiado en Material Penal del Segundo Circuito, esto para que se determinaran los criterios de cuándo una agresión tiene que ser considerada tentativa de feminicidio.

¿Por qué fue rechazado el caso?

Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, estaban a favor de que el tribunal revisara el caso, pero por votación se determinó no atraer el asunto, por lo que se confirma la sentencia en contra del influencer.

‘Fofo’ Márquez fue acusado de una agresión en contra de Edith “N”, en febrero de 2024, por lo que fue encontrado culpable y condenado a pagar una multa de 36 mil 400 pesos, mientras que el joven permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores en Texcoco, donde cumple su sentencia.

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