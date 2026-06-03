Roxana Berenice Guzmán: ¿Quién es la periodista secuestrada en Veracruz?

La desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez ha encendido las alertas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión. La comunicadora fue privada de la libertad en su domicilio de Nanchital, Veracruz, en un hecho que quedó parcialmente documentado mediante una grabación realizada por ella misma durante los momentos previos al ataque.

De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto irrumpió violentamente en la vivienda de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste. Los agresores habrían ingresado tras forzar la entrada y posteriormente se llevaron a la periodista con rumbo desconocido.

Tras conocerse los hechos, el Gobierno de Veracruz informó sobre la activación de un operativo especial para localizar a la comunicadora. En las labores participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y agentes ministeriales de la Fiscalía estatal.

¿Quién es Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán es una periodista originaria del sur de Veracruz y dirige el medio digital Pulso Informativo del Sureste, plataforma enfocada en la cobertura de hechos de seguridad, accidentes, reportes ciudadanos, movilidad y acontecimientos de interés regional.

Su portal informativo mantiene una presencia constante en redes sociales, donde suma miles de seguidores que consultan diariamente contenido relacionado con la actualidad de Nanchital y municipios cercanos. Bajo el lema "La voz que late en Nanchital", el medio se ha consolidado como una referencia local en materia informativa.

La periodista también ha enfrentado episodios difíciles en su vida personal. Su esposo, Carlos Fernández Escalante, conocido como "El Loco", fue asesinado en 2017 en el municipio de Nanchital. Diversos medios locales señalaron que años antes había sido detenido por delitos relacionados con posesión de armas y drogas.

Organizaciones exigen acciones inmediatas

La desaparición de Roxana Guzmán provocó reacciones de organismos dedicados a la defensa de periodistas. La organización CIMAC manifestó su preocupación por el caso y calificó lo ocurrido como una grave agresión contra la libertad de expresión y los derechos humanos.

Asimismo, solicitó a las autoridades aplicar todos los protocolos de búsqueda correspondientes y profundizar en las investigaciones para determinar si existe alguna relación entre el hecho y el ejercicio de la actividad periodística de la comunicadora.

Piden intervención de instancias federales

Diversas voces también han solicitado la participación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de garantizar una investigación integral y con perspectiva de género.

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares, colegas y organizaciones mantienen el llamado para que las autoridades redoblen esfuerzos y logren la pronta localización de Roxana Berenice Guzmán, cuyo caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan periodistas en distintas regiones del país.