Secuestran a periodista en Veracruz; Fiscalía abre investigación para localizar a Roxana Guzmán

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal "Pulso Informativo del Sureste", fue privada de la libertad la mañana de este martes 2 de junio en el municipio de b, al sur de Veracruz, en un hecho que ha generado preocupación entre organizaciones de periodistas y usuarios de redes sociales.
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza al domicilio de la comunicadora, ubicado en la colonia Primero de Mayo, y se la llevó con rumbo desconocido. Hasta el momento no se tienen informes sobre su posible localización.
Las imágenes del momento fueron difundidas por familiares de la periodista, quienes solicitaron apoyo para dar con su paradero y exigieron la intervención inmediata de las autoridades.
¿Qué se sabe del secuestro de Roxana Guzmán?
Según la información difundida por sus familiares, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando al menos tres sujetos armados irrumpieron en la vivienda de la comunicadora.
Los videos compartidos en redes sociales muestran parte de la acción de los agresores, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el posible móvil del crimen ni sobre la identidad de los responsables.
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La desaparición de Guzmán Ramírez provocó reacciones de periodistas, activistas y ciudadanos que demandan una investigación rápida y efectiva.
Fiscalía de Veracruz inicia carpeta de investigación
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que, a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, abrió una carpeta de investigación por la privación de la libertad de la periodista.
La dependencia señaló que desde que tuvo conocimiento de los hechos se activaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido, localizar a la víctima e identificar a las personas responsables.
Preocupación por la seguridad de periodistas
El caso ocurre en un contexto en el que persisten preocupaciones por la seguridad de periodistas y comunicadores en distintas regiones del país.
Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han solicitado a las autoridades acelerar las investigaciones y garantizar la integridad de Roxana Guzmán.
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