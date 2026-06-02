Secuestran a periodista en Veracruz; Fiscalía abre investigación para localizar a Roxana Guzmán

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal "Pulso Informativo del Sureste", fue privada de la libertad la mañana de este martes 2 de junio en el municipio de b, al sur de Veracruz, en un hecho que ha generado preocupación entre organizaciones de periodistas y usuarios de redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados ingresó por la fuerza al domicilio de la comunicadora, ubicado en la colonia Primero de Mayo, y se la llevó con rumbo desconocido. Hasta el momento no se tienen informes sobre su posible localización.

Las imágenes del momento fueron difundidas por familiares de la periodista, quienes solicitaron apoyo para dar con su paradero y exigieron la intervención inmediata de las autoridades.

¿Qué se sabe del secuestro de Roxana Guzmán?

Según la información difundida por sus familiares, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando al menos tres sujetos armados irrumpieron en la vivienda de la comunicadora.

Los videos compartidos en redes sociales muestran parte de la acción de los agresores, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el posible móvil del crimen ni sobre la identidad de los responsables.

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La desaparición de Guzmán Ramírez provocó reacciones de periodistas, activistas y ciudadanos que demandan una investigación rápida y efectiva.

Fiscalía de Veracruz inicia carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que, a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, abrió una carpeta de investigación por la privación de la libertad de la periodista.

La dependencia señaló que desde que tuvo conocimiento de los hechos se activaron diversas diligencias para esclarecer lo ocurrido, localizar a la víctima e identificar a las personas responsables.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇. https://t.co/6WZdD3mOUu pic.twitter.com/lpt8Mpdhgt — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 2, 2026

Preocupación por la seguridad de periodistas

El caso ocurre en un contexto en el que persisten preocupaciones por la seguridad de periodistas y comunicadores en distintas regiones del país.

🔴 #Veracruz | Otra periodista levantada. Otro silencio oficial.

A Roxana Guzmán se la llevaron hombres armados en #Nanchital. La sacaron de su casa por la fuerza.

Eso es lo que aguantamos los periodistas en #México amenazas, campañas de odio, agresiones y ahora levantones,… pic.twitter.com/Ms6D046kfr — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) June 2, 2026

Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han solicitado a las autoridades acelerar las investigaciones y garantizar la integridad de Roxana Guzmán.

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