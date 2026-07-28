Movilización en la colonia Morelos por tractocamión presuntamente abandonado; operador regresó tras casi una hora

Una movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública se registró la noche de este martes en la colonia Morelos, luego de que ciudadanos reportaran un tractocamión aparentemente abandonado sobre un paso peatonal, situación que generó afectaciones a la circulación vehicular y preocupación entre automovilistas y peatones.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Periférica Norte, por la calle 53, donde fue localizado un tractocamión de la marca Kenworth, color rojo, con placas de circulación federales 25-BF-3K, el cual permanecía estacionado presuntamente sin operador y obstruyendo un cruce peatonal.

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De acuerdo con los reportes ciudadanos, la pesada unidad llevaba varios minutos inmóvil, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades al considerar que el vehículo había sido abandonado, además de representar un riesgo para quienes transitaban por la zona.

En respuesta al reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron al sitio e iniciaron la búsqueda del operador del tractocamión. Durante varios minutos recorrieron los alrededores sin obtener resultados, mientras la unidad continuaba ocupando el paso peatonal y generando complicaciones en el flujo vehicular.

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Sin embargo, conforme transcurrió el tiempo, el conductor finalmente regresó al lugar y explicó a los agentes que únicamente había dejado estacionado el tractocamión de manera momentánea para caminar aproximadamente una cuadra y comprar alimentos en un establecimiento cercano. De acuerdo con la información recabada en el sitio, el operador permaneció fuera de la unidad por cerca de una hora.

A su regreso, el trailero fue interrogado por los elementos policiacos, quienes le hicieron saber la inconformidad generada por dejar el vehículo en un sitio prohibido y obstaculizando el paso peatonal.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado si al conductor le fue aplicada alguna infracción por estacionar la unidad pesada sobre un cruce destinado a peatones y por entorpecer la circulación en esa zona de la ciudad.

Tras la intervención de los agentes, el operador abordó nuevamente el tractocamión y retiró la unidad del lugar, con lo que la circulación volvió a la normalidad.

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