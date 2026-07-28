Presidenta Sheinbaum destaca éxito del Plan Kukulkán: “México mostró al mundo su capacidad y hospitalidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mostró la capacidad de México para coordinar instituciones, proteger a millones de personas y recibir a visitantes extranjeros.

Durante la entrega de reconocimientos a quienes participaron en el Plan Kukulkán, realizada este martes 28 de julio en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, la mandataria agradeció el trabajo del personal federal, estatal y municipal desplegado durante el torneo.

Sheinbaum sostuvo que el éxito de la competencia no se limitó a los partidos, los estadios llenos o las imágenes difundidas en otros países. También se reflejó en la capacidad de las autoridades para trabajar bajo un objetivo común.

El Gobierno federal había anunciado desde el 21 de julio que realizaría esta ceremonia para reconocer a quienes participaron en el operativo, calificado por la presidenta como exitoso.

¿A quiénes reconoció Sheinbaum por el Plan Kukulkán?

La presidenta agradeció a integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Protección Civil y Gobernación.

También reconoció la participación de policías estatales y municipales, fiscalías, cuerpos de emergencia y personal de salud, turismo, cultura, bienestar y economía.

Noticia Destacada Plan Kukulkán movilizó a más de 124 mil elementos para proteger el Mundial 2026 en México

Sheinbaum destacó el trabajo de quienes realizaron tareas en aeropuertos, carreteras, puertos, estadios, centros de entrenamiento y espacios públicos. Además, agradeció a las autoridades de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se disputaron los partidos.

El Plan Kukulkán integró las capacidades de más de 20 dependencias federales, en coordinación con gobiernos locales, mediante acciones de prevención, inteligencia, reacción y protección civil. México recibió 13 partidos, 17 selecciones y siete centros de entrenamiento.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la imagen de México durante el Mundial?

La mandataria aseguró que el país mostró al mundo instituciones fuertes, capacidad de organización y coordinación, pero también su carácter hospitalario.

Señaló que miles de visitantes regresaron a sus lugares de origen con recuerdos de la gastronomía, los paisajes y la cultura mexicana. Sin embargo, consideró que el principal recuerdo fue el trato recibido por parte de la población.

Sheinbaum afirmó que México recibió a los aficionados con respeto, generosidad y alegría, bajo la expresión “mi casa es tu casa”. También felicitó a las personas que asistieron a los partidos y convivieron con seguidores de otras selecciones.

Sheinbaum reconoce a la Selección Mexicana y a la afición

La presidenta felicitó nuevamente a la Selección Mexicana por su participación en el torneo y por la alegría que generó entre la población.

Indicó que, más allá de los resultados deportivos, los jugadores defendieron los colores nacionales y representaron al país con entrega.

Sheinbaum también reconoció a millones de mexicanos que llenaron calles, plazas y estadios. Aseguró que la afición mostró la cultura, la solidaridad y la capacidad de construir comunidad.

La mandataria concluyó que México demostró que puede enfrentar grandes desafíos cuando las instituciones y la sociedad trabajan de manera conjunta. Cerró su intervención con tres llamados de “¡Viva México!” y una felicitación a quienes participaron en el Plan Kukulkán.

IO