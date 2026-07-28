Fuerte movilización militar y policial por vehículo abandonado; aseguran unidad tras localizar presunta munición en la colonia Primero de Mayo

Una intensa movilización de elementos del Ejército Mexicano, autoridades municipales y personal de la Fiscalía General del Estado se registró durante la noche en la colonia Primero de Mayo (Playón), luego del hallazgo de un automóvil presuntamente abandonado que, durante una inspección, habría presentado indicios de contener munición en su interior.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 37, por Periférica Norte, donde vecinos reportaron la presencia de un vehículo Nissan Versa de color negro, con placas de circulación del estado, que permanecía aparentemente abandonado desde hacía varias horas.

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Al arribar al sitio, las autoridades procedieron a inspeccionar la unidad y, de manera preliminar, localizaron una presunta munición, situación que motivó el aseguramiento inmediato del automóvil y el despliegue de un operativo de seguridad en la zona.

Como medida preventiva, el área fue acordonada con cinta de seguridad y la circulación vehicular fue restringida mientras peritos y agentes realizaban las diligencias correspondientes para recabar indicios y descartar cualquier riesgo para la población.

El área fue acordonada con cinta de seguridad. / Por Esto.

Minutos después también arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para determinar el origen del vehículo, así como esclarecer qué otros objetos o evidencias podrían encontrarse en su interior.

Del conductor o propietario de la unidad no se obtuvo información, ya que al momento del operativo el automóvil se encontraba sin ocupantes y, hasta el cierre de esta edición, se desconocía su paradero.

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Finalmente, una grúa particular realizó el traslado del Nissan Versa a las instalaciones de la Fiscalía, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones ministeriales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre la cantidad o tipo de munición localizada, ni han confirmado si dentro del vehículo existían otros objetos de interés para la investigación, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles conforme avancen las indagatorias.

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