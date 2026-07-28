Karina Torres besa a Gema Garoa en La Casa de los Famosos México.

El sorpresivo encuentro entre Karina Torres y Gema Garoa dentro de La Casa de los Famosos México se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados en redes sociales y medios de espectáculos, siendo una de las situaciones más virales entre los seguidores.

Desde el inicio de la cuarta temporada, la influencer se ha posicionado como una de las favoritas para ganar el reality show entre el público. Esto debido a su carisma y grandes momentos dentro del programa, sin embargo, el beso que protagonizó con la actriz ha sido uno de los momentos más comentados.

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¿Cómo fue el beso de Karina Torres y Gema Garoa?

Los hechos comenzaron cuando Gema Garoa tuvo problemas con su ropa interior, esto desató una ronda de bromas y comentarios cómicos. Con su característico sentido del humor, Karina no dudó en bromear al respecto diciendo que tuvo "un taco de ojo" en primera fila.

La conversación continuó entre risas cuando Gema bromeó diciendo que solo buscaba un "abrazo fraternal" y retó a sus compañeras preguntando quién superaba la situación. En ese instante de complicidad, Karina Torres se acercó a Gema y le dio un beso en la boca ante las cámaras y sorpresa de los presentes.

Tras el momento, Karina aclaró entre risas que se tienen un cariño fraternal, expresando: "Toda la vi, de verdad, te amo... La respeto, es mi hermana". Este gesto consolidó una de las alianzas y dinámicas más entretenidas del reality show y volviendo tendencia este instante de La Casa de los Famosos México.

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