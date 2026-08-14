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Campeche / Sucesos

Detienen a joven colombiano con 16 sobres de presuntas drogas en Campeche

Fernando “N”, de 25 años y originario de Colombia, fue detenido en Campeche tras localizarle 16 sobres con sustancias de características similares a estupefacientes.

Por Redacción Por Esto!

14 de ago de 2026

1 min

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Cae colombiano de 25 años con 16 sobres de presuntos estupefacientes en Campeche
Cae colombiano de 25 años con 16 sobres de presuntos estupefacientes en Campeche

Un joven de 25 años, originario de Colombia, fue detenido en Campeche luego de que elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana le encontraran varios sobres con sustancias que presuntamente corresponderían a estupefacientes.

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El detenido fue identificado como Fernando “N”, quien fue interceptado por los agentes como parte de las acciones que se realizan contra la presunta distribución de sustancias ilícitas.

Durante la revisión fueron localizados 16 sobres.
Durante la revisión fueron localizados 16 sobres.

Durante una inspección preventiva, los elementos localizaron entre sus pertenencias 16 sobres que contenían sustancias con características similares a estupefacientes, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Ante el hallazgo, el joven fue detenido y trasladado ante la autoridad correspondiente, mientras que los sobres quedaron asegurados como parte de las diligencias que se realizarán para determinar el tipo de sustancia que contenían.

Fernando “N”, junto con lo asegurado, quedó a disposición de la autoridad ministerial, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

JGH

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