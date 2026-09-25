Fiscalía de Puebla confirma fallecimiento de Rubén Alberto Curiel Tejeda, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó este viernes 25 de septiembre el fallecimiento de Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien se desempeñaba como coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la entidad.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la institución expresó sus condolencias a familiares, amistades y personas cercanas del funcionario.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda”, señaló la dependencia.

Hasta el momento, la FGE no informó públicamente la causa del fallecimiento, por lo que no existen elementos oficiales para establecer las circunstancias de su muerte.

¿Quién era Rubén Alberto Curiel Tejeda?

Curiel Tejeda ocupaba actualmente la Coordinación General Jurídica de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla.

En julio de este año participó, en representación de esa dependencia, en la instalación del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar y del Polo de Economía Circular para el Bienestar.

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También tuvo trayectoria dentro de la propia Fiscalía estatal. En meses anteriores apareció en actos públicos como fiscal especializado en Combate a la Corrupción de Puebla, antes de incorporarse a su responsabilidad en el gobierno estatal.

Fiscalía pide respeto para familiares de Curiel Tejeda

En su comunicado, la Fiscalía poblana manifestó solidaridad con las personas cercanas al funcionario y solicitó respeto a su privacidad durante el duelo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus más sinceras condolencias a familiares, amistades y personas cercanas de Rubén Alberto Curiel Tejeda, compañero de esta institución y actual Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.… pic.twitter.com/0Ax57tQdor — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

La institución se refirió a Curiel Tejeda como “compañero” de la FGE, en reconocimiento a su paso por esa dependencia.

Al cierre de la información, ninguna autoridad había dado a conocer mayores detalles sobre su fallecimiento, ni se habían difundido datos oficiales sobre servicios funerarios o actos en su memoria.

IO