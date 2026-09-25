Científicos hallan aditivos plásticos a 3 mil metros de profundidad en el océano

Un grupo de investigadores detectó aditivos plásticos a más de 3 mil metros de profundidad durante una campaña oceanográfica realizada entre Vigo y las costas de Marruecos, como parte del proyecto europeo ONE-BLUE.

La investigación busca identificar y cartografiar contaminantes emergentes en distintos ecosistemas marinos, además de estudiar cómo interactúan con el cambio climático.

Durante la expedición, el equipo recopiló más de mil 150 muestras de sedimentos y otros componentes marinos.

Entre las sustancias encontradas aparecen bisfenoles, ftalatos y compuestos perfluorados, algunos de ellos sujetos ya a restricciones por sus posibles efectos ambientales y sobre la salud.

El proyecto ONE-BLUE, financiado por Horizon Europe, estudia contaminantes emergentes en el Atlántico, el Ártico y el Mediterráneo y desarrolla nuevas herramientas para conocer su presencia, comportamiento y efectos.

¿Qué contaminantes encontraron a 3 mil metros?

Marinella Farré, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, explicó a National Geographic España que uno de los resultados que más llamó la atención fue comprobar que estos compuestos alcanzaron sedimentos situados a grandes profundidades.

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Entre los contaminantes analizados figuran aditivos derivados de los plásticos, sustancias perfluoroalquiladas, residuos farmacéuticos, antibióticos y productos de cuidado personal.

Este tipo de compuestos se consideran contaminantes de preocupación emergente debido a que muchos todavía no cuentan con una regulación específica y existe información limitada sobre sus efectos acumulativos en los ecosistemas.

El propio proyecto incluye entre sus objetos de estudio micro y nanoplásticos, productos farmacéuticos y otras sustancias persistentes.

Científicos investigan cómo llegan al fondo del océano

Farré estima que alrededor del 90 por ciento de estos contaminantes tiene origen terrestre relacionado con actividades humanas y puede llegar al mar mediante ríos, descargas y corrientes.

Los investigadores intentan determinar ahora el origen de cada compuesto, su concentración y la manera en que se desplaza por los océanos.

ONE-BLUE también estudia cómo factores como el aumento de la temperatura y la acidificación del océano pueden modificar el comportamiento y los efectos de estas sustancias.

Las investigadoras Marinella Farré y Marta Llorca, del @IDAEA_CSIC, lideran el proyecto One Blue, que recorre el Atlántico desde 2024 en busca de contaminantes de la vida cotidiana que llegan a los ecosistemas marinos profundos ⬇️https://t.co/1fdw0SRWWI — CSIC en Catalunya (@CSICCat) August 24, 2026

Mediterráneo, una de las zonas bajo estudio

La investigación presta especial atención al Mediterráneo debido a su condición de mar semicerrado y a la llegada de contaminantes a través de numerosos ríos.

El proyecto ya ha realizado campañas específicas en esta región para analizar agua, aire, microplásticos y sedimentos. En una de ellas, investigadores del CSIC recorrieron 26 estaciones entre Barcelona y Málaga.

ONE-BLUE continuará hasta 2027. Sus resultados servirán para ampliar el conocimiento sobre contaminantes poco estudiados y aportar información que pueda utilizarse en futuras medidas de vigilancia y regulación ambiental.

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