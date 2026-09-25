Yolanda Andrade sorprende al revelar que ya tiene el outfit para su funeral

Después de pasar por varias complicaciones de salud, Yolanda Andrade decidió regresar a las grabaciones del programa ‘Mojoe’, el cual realiza junto a su amiga Montserrat Oliver y Roxana Castellanos.

Tras su regreso, la famosa se mostró con una gran actitud y habló sobre las complicaciones de salud que enfrenta desde hace varios años, también recordó que uno de los doctores le mencionó la cantidad de tiempo que tiene.

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Yolanda Andrade revela lo que va a usar en su funeral

Pero con el humor que la caracteriza mencionó que ya tiene la camisa que le gustaría llevar en su funeral, pues tiene una historia muy graciosa con dicha prenda.

En el programa compartió con sus amigas que volvió a encontrar su camisa favorita de color negro, con la cual desde hace algunos años, ya le había pedido a Monserrat Oliver.

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“Yolanda: Encontré mi camisa que me vas a poner en la caja, eh…Monse :¡Cállate! Es que siempre nos reíamos porque no se la quitaba, una camisa que le encanta negra, y entonces, siempre me decía: ‘cuando me muera me vas a poner está en la caja’ y yo ‘ay no lo dudo’.”

Detalló que hace un tiempo, la vio en una tienda departamental, pero Monse impidió que la comprará por el alto costo, aunque al final sí la compró.

"Pero, espérense la historia… vamos a una tienda, entonces yo agarro la camisa y me dice la Monse: ‘¿Una camisa negra? y ve lo que cuesta, estás loca y le dije: ‘la voy a desquitar’ y me dice: ‘no, estás loca, está muy cara y le dije: ‘me la voy a poner hasta que me muera, me la pones en la caja’…”

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