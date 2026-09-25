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Rally Clásico llega a Champotón rumbo a la capital de Campeche con espectacular exhibición de 30 autos

Un total de 30 autos antiguos del Unique Rally Clásico engalanan la plaza de Champotón. La caravana proveniente de Carmen continuará su ruta hacia San Francisco de Campeche.

Por Jorge May

25 de sept de 2026

1 min

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Un total de 30 automóviles clásicos arribaron en caravana al centro histórico del municipio de Champotón.
Un total de 30 automóviles clásicos arribaron en caravana al centro histórico del municipio de Champotón. / Jorge May

Un total de 30 vehículos clásicos arribaron en caravana a las inmediaciones de la plaza "Ángel Castillo Lanz", convirtiendo este importante recinto en una auténtica exhibición de autos antiguos, de los años 40 y 60. Las condiciones de lluvia no afectaron la realización del evento programado.

Un hombre falleció al sufrir una descarga eléctrica en la colonia La Cruz, en Champotón.

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El evento de corte deportivo, atractivo igual para los apasionados de los autos clásicos, comenzó alrededor de las 15:15 horas de este viernes en el primer cuadro porteño de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, los pilotos entraron en caravana por el malecón de Champotón, provenientes desde Ciudad del Carmen como parte de la ruta y quinto aniversario del Unique Rally Clásico. Su siguiente escala, según organizadores, será en San Francisco de Campeche.

La entrada de los automóviles clásicos generó el interés de la población, familias en general quienes se aglomeraron en las inmediaciones de la plaza grande para apreciar, tocar y hasta fotografiar los modelos antiguos, en su mayoría de los años 40 y 60.

Entre los vehículos que estuvieron en exhibición destacaron modelos como Mercedes-Benz, los Porsche 356, los Jaguar E-Type, así como un Datsun y un Fiat, en su mayoría entre los años antes referidos.

JGH

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