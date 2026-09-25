Rally Clásico llega a Champotón rumbo a la capital de Campeche con espectacular exhibición de 30 autos

Un total de 30 vehículos clásicos arribaron en caravana a las inmediaciones de la plaza "Ángel Castillo Lanz", convirtiendo este importante recinto en una auténtica exhibición de autos antiguos, de los años 40 y 60. Las condiciones de lluvia no afectaron la realización del evento programado.

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El evento de corte deportivo, atractivo igual para los apasionados de los autos clásicos, comenzó alrededor de las 15:15 horas de este viernes en el primer cuadro porteño de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, los pilotos entraron en caravana por el malecón de Champotón, provenientes desde Ciudad del Carmen como parte de la ruta y quinto aniversario del Unique Rally Clásico. Su siguiente escala, según organizadores, será en San Francisco de Campeche.

La entrada de los automóviles clásicos generó el interés de la población, familias en general quienes se aglomeraron en las inmediaciones de la plaza grande para apreciar, tocar y hasta fotografiar los modelos antiguos, en su mayoría de los años 40 y 60.

Entre los vehículos que estuvieron en exhibición destacaron modelos como Mercedes-Benz, los Porsche 356, los Jaguar E-Type, así como un Datsun y un Fiat, en su mayoría entre los años antes referidos.

JGH