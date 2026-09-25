Identifican a víctima de ataque a balazos en Ciudad del Carmen; investigan posible vínculo con narcomenudeo

Autoridades ministeriales mantienen abierta una investigación para esclarecer el homicidio de un hombre ocurrido la noche del jueves en calles de la colonia San Agustín del Palmar, donde la víctima fue atacada con proyectiles de arma de fuego.

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El fallecido fue identificado de manera preliminar como Géiser López Echavarría, de aproximadamente 29 años de edad, quien fue atacado cuando se encontraba sobre la calle 35, entre las calles 68 y 66-B.

De acuerdo con información recabada en el lugar, una de las líneas de investigación estaría relacionada con la presunta venta de estupefacientes, debido a señalamientos realizados por algunos testigos que aseguraron conocer al ahora fallecido y lo vincularon presuntamente con la distribución de drogas en la zona.

Sin embargo, dicha versión forma parte de las líneas que deberán ser corroboradas por la autoridad ministerial como parte de las investigaciones, por lo que hasta el momento no se ha establecido oficialmente el móvil del homicidio.

Testigos señalaron que, momentos antes del ataque, López Echavarría se encontraba conversando con otro joven sobre la misma banqueta cuando fue sorprendido por el agresor o los agresores. Tras la agresión, quedó tendido en el sitio, mientras que algunos de los proyectiles también impactaron contra la pared de un domicilio cercano.

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Tras el reporte de detonaciones, elementos de seguridad acudieron al sector y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios. Posteriormente, personal especializado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y determinar con precisión el móvil del ataque.