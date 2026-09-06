Localizan a menor de 14 años tras varias horas de búsqueda en la colonia Belisario Domínguez

Una intensa movilización de familiares y autoridades se registró en calles de la colonia Belisario Domínguez, luego de que una adolescente de 14 años de edad fuera buscada durante varias horas tras haber salido de su domicilio y no regresar

De acuerdo con la información recabada, los familiares de la menor comenzaron su búsqueda desde el día sábado, luego de perder contacto con la jovencita, quien presuntamente salió de su vivienda y ya no volvió, lo que generó preocupación entre sus seres queridos.

Tras varias horas de búsqueda, los familiares recibieron información de que la adolescente presuntamente se encontraba en una cuartería ubicada sobre la calle Becal, por avenida Belisario Domínguez, por lo que acudieron hasta el sitio para verificar la situación y dialogar con los propietarios del inmueble.

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Al llegar, confirmaron que la menor efectivamente se encontraba en ese lugar. Los responsables de la vivienda señalaron que la jovencita había llegado a pedir auxilio y, según manifestaron, les indicó que presuntamente sufría maltrato por parte de sus familiares.

Sin embargo, los familiares negaron rotundamente dichas acusaciones y señalaron que, presuntamente, la menor habría salido de su domicilio luego de ser convencida por un masculino mayor que ella, cuya identidad hasta el momento se desconoce.

Ante la situación, agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, entrevistarse con la adolescente, sus familiares y las personas involucradas, además de verificar que la menor se encontrara en condiciones adecuadas.

Luego de dialogar con las partes, la adolescente finalmente aceptó regresar a su domicilio junto con sus familiares, aunque, de acuerdo con lo manifestado en el lugar, no se encontraba del todo convencida, ya que expresó que el joven le gusta y que deseaba permanecer con él.

Tras el incidente, la situación quedó bajo la atención de sus familiares, quienes buscarán brindar acompañamiento y apoyo profesional a la menor, a fin de que pueda recibir orientación psicológica y dimensionar las posibles consecuencias y riesgos derivados de este tipo de situaciones.