NASCAR México confirma doble fecha en Yucatán tras cancelación en Monterrey

La temporada 2026 de NASCAR México Series tendrá una doble jornada en Yucatán, luego de que la organización confirmara que el estado será la sede para recuperar la competencia que quedó pendiente tras la cancelación de la fecha de Monterrey.

De acuerdo con el comunicado oficial de NASCAR México, el campeonato continuará el próximo 27 de septiembre en Aguascalientes y posteriormente se trasladará a Yucatán, donde se disputarán dos fechas puntuables durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

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La decisión se tomó después de que las condiciones climatológicas y el estado del Autódromo Monterrey impidieran realizar con seguridad la novena fecha del campeonato. Aunque se llevaron a cabo trabajos hasta el último momento para intentar mantener el programa, finalmente la competencia tuvo que ser suspendida.

Yucatán tendrá una doble jornada de NASCAR México

Con la modificación del calendario, la afición yucateca tendrá una oportunidad poco habitual de disfrutar dos carreras de NASCAR México Series en un mismo fin de semana.

La doble fecha también tendrá un peso importante en la definición del campeonato, debido a que ambas competencias entregarán puntos en la recta final de la temporada.

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Para Carlos Novelo, piloto yucateco que compite en NASCAR México Series, la modificación representa una oportunidad especialmente relevante, ya que tendrá dos carreras puntuables en casa para continuar con su lucha por el campeonato.

La presencia del piloto yucateco convertirá el fin de semana del 17 y 18 de octubre en una de las citas más importantes de su temporada, al combinar la presión de sumar puntos con el respaldo de la afición local.