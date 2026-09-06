Roban tuberías y cableado en escuelas de Yucatán; cuatro primarias enfrentan problemas de agua y luz

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) atiende de inmediato los reportes de primarias que enfrentan problemas de suministro de agua o electricidad a causa del robo de tuberías y cableado, informó su titular, Juan Balam Várguez.

El funcionario señaló que durante un recorrido realizado por diversas escuelas se detectó que dos actualmente enfrentan esta situación, mientras que en el municipio de Peto recibió reportes de otros dos planteles con la misma problemática.

Noticia Destacada Abrir un restaurante en Yucatán es una apuesta: 6 de cada 10 negocios no llegan al primer año

La falta de estos servicios, indicó, representa una afectación para el funcionamiento cotidiano de los planteles, por lo que los casos son canalizados para su atención inmediata y se busca restablecer las condiciones necesarias para las actividades escolares.

Esto cobra especial relevancia durante este periodo, en el que las escuelas reciben nuevamente a estudiantes y docentes con motivo del arranque del ciclo escolar 2026-2027.

Noticia Destacada Progreso avanza sobre el mar: invertirán mil 800 mdp en nueva etapa de ampliación del puerto de altura

Balam Várguez indicó que, hasta ahora, son cuatro los reportes en el estado. Sin embargo, afirmó que la dependencia permanece atenta a los avisos que puedan realizar los directores de otros planteles en caso de presentarse situaciones similares, a fin de atenderlas con prontitud.

Ante los robos registrados, el funcionario hizo un llamado a la población a involucrarse en el cuidado de las escuelas y generar conciencia sobre la importancia de proteger la infraestructura educativa, particularmente la que permite garantizar servicios básicos para los alumnos y trabajadores de los planteles.

. La Segey mantiene el seguimiento de los casos para restablecer los servicios y evitar que se interrumpan las clases.