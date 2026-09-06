Policía Rural detiene a 2 mil 289 personas en el sur de Chetumal

Durante los operativos realizados en el sur de Othón P. Blanco y Bacalar en lo que va del presente año, la Policía Rural y de Carreteras de Quintana Roo ha detenido a un total de 2 mil 289 personas, de las cuales por lo menos el 30% están relacionadas con delitos de alto impacto, como posesión de drogas y armas. Datos de la corporación confirmaron que dichas acciones fueron resultado de la atención de 34 mil 3 llamadas de auxilio.

Actualmente, para fortalecer su presencia y ampliar su cobertura geográfica, ya dispone de cuatro bases rurales estratégicas en las comunidades Pucté, El Gallito, Reforma y Muyil, consideradas entre las más conflictivas de la región. Durante las últimas tres semanas, los elementos rurales, mediante filtros fijos y patrullajes preventivos coordinados, aseguraron 171 dosis de estupefacientes: 86 de supuesta marihuana, 48 de crack, 27 de cristal y 10 de cocaína. Además, decomisaron cuatro armas de fuego, tres cortas y una larga, junto con 17 cartuchos útiles, tres cargadores, cuatro armas blancas y una réplica de pistola de grueso calibre.

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Durante julio y agosto, los resultados de esta institución policial, que dispone de 86 elementos, incluyeron el aseguramiento de un arsenal en Bacalar. Durante un despliegue en brechas rurales, efectuado en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron interceptadas tres camionetas abandonadas que contenían armas de fuego de grueso calibre, cargadores, cartuchos útiles y múltiples paquetes de droga listos para su distribución. No obstante, durante la última semana, la Policía Rural atendió un total de 61 auxilios y detuvo a otras 11 personas por faltas administrativas en comunidades de la zona sur.

En el poblado Reforma instaló un filtro de inspección preventiva, además de efectuar recorridos pedestres y acciones de proximidad social, lo cual fue reconocido por los habitantes de la región. Estela Barrios, vecina de dicha localidad, expresó que ve con buenos ojos que los uniformados salgan del cuartel y tengan mayor presencia en las comunidades, ya que eso permitirá que, principalmente los ladrones, lo piensen dos veces antes de cometer sus fechorías. Tadeo Sierra, de Huay Pix, dijo que la Policía Rural desempeña una labor fundamental para los habitantes de localidades que, de una u otra forma, han enfrentado problemas con la delincuencia en cualquiera de sus modalidades.

Agregó que, en esta ocasión, los agentes procedieron a revisar vehículos sospechosos, lo cual les brinda mayor tranquilidad. Guadalupe Reinhard sostuvo que el despliegue de los elementos rurales inicialmente generó inquietud entre los vecinos de las localidades atendidas, pues pensaron que buscaban a un integrante de algún grupo delictivo. Sin embargo, se les explicó que se trataba de una labor preventiva para salvaguardar su integridad física y patrimonial. Incluso, varias familias les ofrecieron un refrigerio para hacer menos pesada su jornada de trabajo.

En las localidades othonenses de Huay Pix y Juan Sarabia, la corporación reforzó su presencia mediante recorridos de vigilancia en escuelas y puntos de interés, con el propósito de prevenir conductas delictivas y atender oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población. Mientras tanto, en las comunidades de Limones y La Pantera, del municipio Bacalar, y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, se brindó seguridad perimetral durante las manifestaciones en las que se realizó el cierre y bloqueo de la carretera federal que conduce a Mérida, en reclamo por los constantes apagones que persisten en la zona y afectan a cientos de familias de escasos recursos.