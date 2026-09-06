Noche de tragedia en Temascalcingo: explosión por pirotecnia deja muertos y decenas de heridos

Una explosión de pirotecnia ocurrida durante los festejos de la Señora de la Luz en la comunidad de Santa María Canchesdá, Temascalcingo, Estado de México, dejó un saldo preliminar de al menos nueve personas muertas y más de 50 lesionadas.

El incidente se registró durante la noche del sábado 5 de septiembre, cuando se realizaban las celebraciones religiosas en esta comunidad mexiquense. La detonación provocó una emergencia que movilizó a cuerpos de auxilio y seguridad de la región.

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Tras la explosión, decenas de personas resultaron lesionadas. Algunos de los heridos fueron trasladados por sus propios medios al Hospital General de Atlacomulco, debido a la magnitud de la emergencia.

La Coordinación de Protección Civil del Estado de México informó que personal de diferentes corporaciones acudió al sitio para brindar atención a las víctimas.

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“En el lugar se brinda atención a las personas lesionadas. Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal”, informó la dependencia.

Las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación de la zona, mientras se actualiza el número de víctimas y se determina con precisión qué provocó la explosión de la pirotecnia durante los festejos religiosos.