Choque frontal de motocicletas deja un lesionado en Seybaplaya

Dos motocicletas chocaron de manera frontal, dejando a una persona lesionada con posible fractura, así como daños materiales de consideración en el malecón de Seybaplaya.

El accidente se registró pasado del mediodía de este domingo a la altura de la comisaría ejidal en la colonia Guadalupe.

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Hasta el momento se desconoce la causa que originó el percance; sin embargo, se presume que ocurrió al momento de rebasar.

Al sitio llegó la policía de Seybaplaya, quienes se encargaron de levantar datos del hecho vial, mientras que los paramédicos de asistir a las personas que se vieron involucradas.

Al menos una persona, al parecer del sexo masculino, fue reportada como lesionada de gravedad y con posible fractura. Fue enviada al hospital local para su valoración.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público (MP) de Seybaplaya, para el deslinde de responsabilidades.